  1. استانها
  2. فارس
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۵

زنهاری: فرش دستباف فارس در مسیر جهانی شدن است

زنهاری: فرش دستباف فارس در مسیر جهانی شدن است

شیراز- رئیس اداره فرش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، با اشاره به هنر صنعت فرش دستباف به معرفی ظرفیت‌های بومی و ایجاد تعاملات مؤثر با فعالان بین‌المللی این حوزه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین زنهاری، با اشاره به اهمیت حضور فرش دستباف در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو شیراز، معرفی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این هنر ایرانی را مهم دانست.

وی، این نمایشگاه را فرصتی ارزشمند برای دسترسی به بازارهای جدید، جذب مشتریان با ترجیحات گوناگون و ایجاد شبکه‌های توزیع بین‌المللی دانست و افزود: اصالت، هنر دست و روایت تاریخچه و فرآیند تولید فرش‌های دستباف، از نقاط قوتی است که می‌تواند در این نمایشگاه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

زنهاری در ادامه با تأکید بر اهمیت معرفی تراکم گره، مواد مصرفی همچون پشم و ابریشم و طراحی‌های کلاسیک و مدرن، حضور در این نمایشگاه را زمینه‌ساز آشنایی مخاطبان داخلی و خارجی با جنبه‌های فنی و هنری فرش ایرانی دانست.

وی همچنین به نقش فرش در مسئولیت اجتماعی، اشتغال‌زایی در روستاها و بهینه‌سازی مصرف منابع اشاره کرد و آن را از دیگر مزایای معرفی این صنعت در سطح بین‌المللی برشمرد.

کد خبر 6609611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها