زنهاری: فرش دستباف فارس در مسیر جهانی شدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین زنهاری، با اشاره به اهمیت حضور فرش دستباف در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو شیراز، معرفی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این هنر ایرانی را مهم دانست.

وی، این نمایشگاه را فرصتی ارزشمند برای دسترسی به بازارهای جدید، جذب مشتریان با ترجیحات گوناگون و ایجاد شبکه‌های توزیع بین‌المللی دانست و افزود: اصالت، هنر دست و روایت تاریخچه و فرآیند تولید فرش‌های دستباف، از نقاط قوتی است که می‌تواند در این نمایشگاه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

زنهاری در ادامه با تأکید بر اهمیت معرفی تراکم گره، مواد مصرفی همچون پشم و ابریشم و طراحی‌های کلاسیک و مدرن، حضور در این نمایشگاه را زمینه‌ساز آشنایی مخاطبان داخلی و خارجی با جنبه‌های فنی و هنری فرش ایرانی دانست.

وی همچنین به نقش فرش در مسئولیت اجتماعی، اشتغال‌زایی در روستاها و بهینه‌سازی مصرف منابع اشاره کرد و آن را از دیگر مزایای معرفی این صنعت در سطح بین‌المللی برشمرد.