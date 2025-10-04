به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری ظهر شنبه در دیدار با رئیس اداره آموزش و پرورش شاهرود و مدیر کل در محل فرمانداری با بیان اینکه در برخی مناطق شهرستان دسترسی به کلاس درس برای دانش آموزان با سختی همراه است، ابراز داشت: می بایست این امکان برای دانش آموزان دارای مشکل تردد تسهیل شود.

وی با بیان اینکه حمل و نقل دانش آموزان مناطق محروم و روستاهای شاهرود باید ایمن شود، افزود: در این خصوص باید اعتبارات لازم تخصیص و مشکل تردد آن ها به ویژه در شرایط آب و هوایی سخت پیگیری شود.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه همه دانش آموزان حق تحصیل و استفاده از امکانات برابر دارند، ابراز داشت: تجهیزات، معلمان باتجربه و امکانات لازم آموزشی باید به صورت عادلانه توزیع و در یک منطقه صرفا متمرکز نشود.

آصفری با بیان اینکه دغدغه یک خانواده و دانش آموز سامن مناطق دورافتاده باید تنها درس خواندن باشد، تصریح کرد: مدارس خوابگاهی و شبانه روزی در این خصوص باید تقویت و برای تردد آن ها راه حل ایمن و کارآمد پیشنهاد شود.

وی با تاکید بر اینکه عدالت آموزشی مقوله بسیار مهم و تاثیر گذار برای آینده دانش آموزان است، افزود: انتظار می رود که این عدالت در استان سمنان عادلانه توزیع شود.