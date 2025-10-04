  1. استانها
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

تأکید فرماندار شاهرود بر ایمن‌سازی حمل‌ونقل دانش‌آموزان مناطق محروم

شاهرود- فرماندار شاهرود با تأکید بر لزوم دسترسی همه دانش‌آموزان به امکانات لازم برای تحصیل،بر ایمن‌سازی حمل‌ونقل دانش‌آموزان مناطق محروم این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری ظهر شنبه در دیدار با رئیس اداره آموزش و پرورش شاهرود و مدیر کل در محل فرمانداری با بیان اینکه در برخی مناطق شهرستان دسترسی به کلاس درس برای دانش آموزان با سختی همراه است، ابراز داشت: می بایست این امکان برای دانش آموزان دارای مشکل تردد تسهیل شود.

وی با بیان اینکه حمل و نقل دانش آموزان مناطق محروم و روستاهای شاهرود باید ایمن شود، افزود: در این خصوص باید اعتبارات لازم تخصیص و مشکل تردد آن ها به ویژه در شرایط آب و هوایی سخت پیگیری شود.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه همه دانش آموزان حق تحصیل و استفاده از امکانات برابر دارند، ابراز داشت: تجهیزات، معلمان باتجربه و امکانات لازم آموزشی باید به صورت عادلانه توزیع و در یک منطقه صرفا متمرکز نشود.

آصفری با بیان اینکه دغدغه یک خانواده و دانش آموز سامن مناطق دورافتاده باید تنها درس خواندن باشد، تصریح کرد: مدارس خوابگاهی و شبانه روزی در این خصوص باید تقویت و برای تردد آن ها راه حل ایمن و کارآمد پیشنهاد شود.

وی با تاکید بر اینکه عدالت آموزشی مقوله بسیار مهم و تاثیر گذار برای آینده دانش آموزان است، افزود: انتظار می رود که این عدالت در استان سمنان عادلانه توزیع شود.

