تقدیر از وزارت علوم به دلیل حمایت از دانشجویان کشورهای مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ حسین اکبری، سفیر ایران در سوریه با حضور در سازمان امور دانشجویان و دیدار با سعید حبیبا، معاون وزیر و رییس سازمان امور دانشجویان از حمایت های وزارت علوم از دانشجویان کشورهای مقاومت قدردانی کرد.

سفیر ایران در سوریه با اشاره به تحولات سال‌های اخیر در حوزه کشورهای محور مقاومت؛ حمایت‌های وزارت علوم از دانشجویان کشورهای حوزه مقاومت، اعم از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در این کشور یا اتباع کشورهای حوزه مقاومت که در ایران تحصیل می‌کنند، را قابل تقدیر دانست و خواستار تداوم این حمایت‌ها شد.

حسین اکبری همچنین خواستار ابلاغ سلام و پیام قدردانی ویژه ایشان به مقام عالی وزارت علوم به خاطر این حمایت ها به ویژه در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شد.

در این دیدار معاون وزیر و رییس سازمان امور دانشجویان نیز ضمن استقبال از حضور سفیر ایران در سوریه، حمایت از دانشجویان کشورهای مقاومت را جزو وظایف دینی و شرعی دانست.

حبیبا با اشاره موضوع بین الملل سازی آموزش عالی و بویژه در موضوع جذب دانشجویان خارجی خاطرنشان ساخت که اولویت وزارت علوم کشورهای اسلامی است و بالتبع، کشورهای حوزه مقاومت نیز محور برنامه های وزارت علوم در این زمینه خواهد بود.