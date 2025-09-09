تسهیل روند جذب دانشجویان بورکینافاسویی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با محمدی کابوره سفیر کشور بورکینافاسو در محل این سازمان دیدار و گفتگو کرد.

حبیبا در این دیدار ضمن خوشامدگویی به سفیر کشور بورکینافاسو و هیئت همراه، گفت: ما کشور بورکینافاسو را یکی از کشورهای دوست و اسلامی می‌دانیم و علاقه‌مند به گسترش ارتباطات علمی و دیپلماسی علمی با این کشور هستیم.

معاون وزیر علوم ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی، کشور ایران اقدامات قابل توجهی در زمینه توسعه آموزش عالی انجام داده است. این توسعه در ابعاد کیفی و کمی در سطح کشور تحقق یافته و ما به توانمندی‌های علمی دانشگاه‌های خود افتخار می‌کنیم. رتبه‌بندی‌های جهانی تأیید کننده این واقعیت هستند که ما را در رده ۱۲ تا ۱۷ دانشگاه‌های برتر دنیا قرار می‌دهند.

رئیس سازمان امور دانشجویان در ادامه به وجود پارک‌های علم و فناوری در سی و یک استان کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون برنامه پنج ساله هفتم، هدف ما جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی است. در حال حاضر از قاره آفریقا ۵۰۰ دانشجوی خارجی در کشور ایران در حال تحصیل هستند و خوشبختانه ۳۰ درصد از این دانشجویان را بانوان و ۷۰ درصد از آن‌ها را آقایان تشکیل می‌دهند.

حبیبا همچنین تصریح کردند: ما به دانشجویان خارجی بورس‌های تحصیلی نیز اعطا می‌کنیم و از ۵۰۰ دانشجویی که از قاره آفریقا در ایران مشغول به تحصیل هستند، ۱۰ درصد آن‌ها بورسیه هستند.

وی خاطرنشان کرد: ما با کاوش در جذب دانشجویان از کشور بورکینافاسو، تعدادی از آنان را در شرف پذیرش داریم و برای تأمین بورس تحصیلی کمک خواهیم کرد. همچنین با سفیر ایران در بورکینافاسو در ارتباط هستیم تا روند جذب این دانشجویان تسهیل شود.

در پایان، حبیبا با ابراز آمادگی برای حمایت از دانشجویان مستعد بورکینافاسویی که قصد تحصیل در ایران را دارند، فرصت‌های موجود را معرفی کرد و از همکاری‌های دوجانبه ابراز امیدواری کرد.