به گزارش خبرنگار مهر، ششمین اردوی مشترک کشتی فرنگی ردههای پایه استان لرستان برگزار شد.
این اردو بهصورت مشترک و با حضور تیمهای کشتی فرنگی جوانان، نوجوانان و نونهالان استان در خانه کشتی خرمآباد برگزار شد.
فرنگیکاران ردههای پایه در این اردو برنامههای تکنیکی و تاکتیکی را زیر نظر کادر فنی مرور کردند.
این اردو بهمنظور پایش نفرات اول تا سوم اوپن استان برای حضور در رقابتهای قهرمانی کشور و انتخابیهای تیم ملی است برگزار شد.
در این اردو امیررضا مرادیان قهرمان کوهدشتی الاصل جام تختی در وزن ۹۷ کیلوگرم و پوریا گراوند دیگر قهرمان کوهدشتی کشور بهعنوان میهمان ویژه با فرنگیکاران پایه استان تمرین کردند.
سرپرستی این اردو را محسن رحمتی مدیر فنی تیمهای فرنگی استان بر عهده داشت.
هدایت تیمهای فرنگی پایه لرستان در این اردو را مرتضی پاپی نیا، مروت نصیری، سیروس مرادیان، حسین میر تیموری، حمید اسماعیلی و افشار خسروی عهدهدار بودند.
