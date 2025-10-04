  1. استانها
  2. اصفهان
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

عامل تیراندازی در شهرضا دستگیر شد

عامل تیراندازی در شهرضا دستگیر شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از دستگیری عامل تیراندازی به سمت شهروندی در عملیات دقیق ماموران پلیس خبر داد و گفت: از مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح غیرمجاز کشف شد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام خبر تیراندازی به سمت یکی از شهروندان در یکی از محلات سطح شهرستان، با توجه به حساسیت موضوع، بررسی به صورت ویژه آغاز شد.

وی افزود: با انجام تحقیقات دقیق و میدانی و با اقدامات تخصصی انجام شده، در نهایت ماموران پلیس موفق شدند متهم را شناسایی و این فرد را در عملیاتی هماهنگ دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح غیرمجاز و7عدد فشنگ مربوطه کشف شد، خاطر نشان کرد: فرد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

کد خبر 6611137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها