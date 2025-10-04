عامل تیراندازی در شهرضا دستگیر شد

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام خبر تیراندازی به سمت یکی از شهروندان در یکی از محلات سطح شهرستان، با توجه به حساسیت موضوع، بررسی به صورت ویژه آغاز شد.

وی افزود: با انجام تحقیقات دقیق و میدانی و با اقدامات تخصصی انجام شده، در نهایت ماموران پلیس موفق شدند متهم را شناسایی و این فرد را در عملیاتی هماهنگ دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح غیرمجاز و7عدد فشنگ مربوطه کشف شد، خاطر نشان کرد: فرد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.