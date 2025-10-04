آغاز فصل تازه فیلمخانه اصفهان با تمرکز بر سینمای جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه مراسم رونمایی از پوستر فصل تازه «فیلمخانه اصفهان» با دبیری محمد بزرگ هفته اخیر در سالن حوزه هنری استان اصفهان برگزار شد. این برنامه با حضور محمدحسین لطیفی، کارگردان صاحب‌نام سینمای ایران، و محمدرضا قاضی، مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان، جلوه‌ای ویژه یافت.

در این مراسم جمعی از هنرمندان شاخص اصفهان از جمله رهبر قنبری، مجید صدیقی و خشایار محمودآبادی نیز حضور داشتند و با دیگر مهمانان در آیین آغاز فصل جدید همراه شدند.

«فیلمخانه اصفهان» مجموعه‌ای از جلسات تخصصی نمایش و نقد فیلم است که با حضور اساتید دانشگاه، منتقدان و چهره‌های شناخته شده هنری در این شهر به‌طور منظم برگزار می‌شود. هدف این نشست‌ها، ایجاد بستری برای تماشای آثار مهم سینمایی و گفت‌وگو پیرامون مفاهیم، زبان و تکنیک‌های فیلم است؛ رویکردی که طی سال‌های اخیر جایگاه ویژه‌ای در فضای فرهنگی اصفهان یافته است.

در فصل جدید این رویداد، تمرکز بر سینمای جنگ خواهد بود تا امکان پرداخت عمیق‌تر و تحلیلی‌تر به این حوزه فراهم شود. به گفته برگزارکنندگان، حضور کارشناسان و فیلمسازان برجسته در نشست‌ها، فرصت بازخوانی آثار شاخص این ژانر و گفت‌وگو درباره ابعاد هنری، محتوایی و تاریخی آن را به علاقه‌مندان می‌دهد.

محمد بزرگ، دبیر فیلمخانه اصفهان در حاشیه مراسم، با اشاره به اهمیت این دوره، گفت: سینمای جنگ بخشی مهم از حافظه تصویری ماست که هنوز ظرفیت‌های زیادی برای بررسی دارد. برگزاری جلسات تخصصی با حضور اساتید و منتقدان می‌تواند به شناخت بهتر این آثار و انتقال تجربه‌ها به نسل جوان کمک کند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، نشست‌های فصل جدید فیلمخانه هر ماه یک‌بار و در قالب نمایش فیلم، تحلیل کارشناسی و پرسش و پاسخ حضوری برگزار خواهد شد.