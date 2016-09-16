به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی از یک سینماگر، یک پژوهشگر سینمایی و یک نهاد سینمایی تجلیل می‌کند.‌

در دهمین دوره این جشن از رخشان بنی‌اعتماد، غلام حیدری و فیلمخانه ملی ایران به مدیریت لادن طاهری تجلیل به عمل می‌آید.

رخشان بنی‌اعتماد کارگردانی فیلم‌های بلند سینمایی «خارج از محدوده»، «زرد قناری»، «پول خارجی»، «نرگس»، «روسری آبی»، «بانوی اردیبهشت»، «زیر پوست شهر»، «گیلانه» ،«خون بازی» و« قصه‌ها» را به همراه آثار مستندی چون «آخرین دیدار با ایران دفتری »، «روزگار ما»، «حیاط خلوت خانه خورشید»، «آی آدم‌ها» و.... را در کارنامه دارد. بنی‌اعتماد تاکنون جوایز متعددی از جشنواره‌های ایرانی و خارج از ایران کسب کرده است.

غلام حیدری منتقد و پژوهشگر سینمایی است که از کتاب‌های او می‌توان به «تاریخ تحلیلی صد سال سینمای ایران » با همکاری محمد تهامی‌نژاد، «فیلم‌شناخت سینمای ایران ۱۳۰۹- ۱۳۸۳»، «خاطرات و خطرات فیلمبرداران سینمای ایران»، «عباس کیارستمی»، «معرفی و نقد فیلم‌های علی حاتمی»، «صد چهره سینمای ایران»، «سینمای فردین به روایت محمدعلی فردین» و... اشاره کرد.

فیلمخانه ملی ایران از سال ۱۳۵۲پس از آرشیو فیلم ایران راه اندازی شد. تهیه و گردآوری مواد فیلمخانه‌ای، حفظ و نگهداری مواد فیلمخانه‌ای، مرمت و احیا و اشاعه فرهنگ سینمایی از وظایف این نهاد سینمایی است.