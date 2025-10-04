  1. استانها
طاهری: دانشگاه امام خمینی (ره) مأموریت‌گرا و نخبه‌پرور است

قزوین- رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) گفت: دانشگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی (ره) با ۸ هزار دانشجو به عنوان دانشگاهی مأموریت‌گرا و نخبه‌پرور فعالیت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید طاهری ظهر شنبه در مراسم دیدار نخبگان استان با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور اظهار کرد: در روایتی از رسول گرامی اسلام (ص) آمده است: کار یک‌ساله را بها دو درم، علم یک لحظه را بهار عالم»، که این جمله بر جایگاه والای علم و هنر تأکید دارد.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) بیان کرد: در وصف اهل علم و هنر آمده است: «روز کارند عهد علم و هنر، سینه‌شان چرخ و نکته‌شان اختر»، که این تعبیر نشان از تلاش بی‌وقفه و روشنایی‌بخش این قشر فرهیخته دارد.

وی افزود: قزوین، دیار شهیدان رجایی، لشکری، بابایی، حاجی‌زاده، ابوترابی، حمدالله مستوفی، عبید زاکانی، حاج ابوالحسن ظرفیئی، دهخدا، دبیررسیاقی، علامه قزوینی و بسیاری از بزرگان عرصه سیاست، علم، اندیشه و ادب، میزبان این رویداد علمی و فرهنگی بود.

طاهری ادامه داد: دانشگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی (ره)، با ۸ هزار دانشجو که بیش از یک‌پنجم آن‌ها دانشجویان بین‌المللی هستند، ۳۲۰ عضو هیئت علمی دلسوز و خردمند و قریب به ۵۰۰ کارشناس و کارمند خبره، رتبه بیست‌وهفتم دانشگاه‌های جامع کشور را داراست.

وی تأکید کرد: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) افتخار دارد که شش پژوهشگر پر استناد از میان دو درصد برتر دنیا را در جمع اعضای هیئت علمی خود جای داده است.

