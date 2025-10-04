به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز شنبه در نشست مشترک هیئت‌های ایران و عراق در منطقه آزاد اروند، با اشاره به عزم جدی دو کشور برای تسریع در اجرای پروژه‌های راهبردی، گفت: پروژه راه‌آهن شلمچه به بصره یکی از طرح‌های استراتژیک میان ایران و عراق است که بخش عمده تعهدات ایران از جمله عملیات مین‌زدایی و احداث پل در مسیر آن محقق شده است.

وی با بیان اینکه در بخش عراقی این پروژه پیمانکار اسپانیایی مشغول فعالیت است، افزود: تکمیل این خط ریلی می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه ترانزیت بین‌المللی و گسترش مبادلات تجاری دو کشور ایفا کند.

استاندار خوزستان همچنین مشارکت فعال در لایروبی اروند رود را اقدامی ضروری برای تسهیل تردد کشتی‌ها و احیای اقتصادی منطقه دانست و اظهار کرد: همکاری‌های فنی در این زمینه با جدیت ادامه دارد.

موالی‌زاده با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت امنیت انتظامی وزارت کشور ایران و طرف عراقی گفت: این تفاهم‌نامه شامل بندهای عملیاتی ارزشمندی است که اجرای سریع‌تر آنها در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه فعال‌سازی مبادلات تجاری فرامرزی را محرک اصلی توسعه دانست و تصریح کرد: جریان کالا در گذرگاه شلمچه باید به صورت متوازن و دوسویه گسترش یابد تا منافع اقتصادی هر دو کشور به‌طور عادلانه تأمین شود.

استاندار خوزستان ایجاد بازارچه تجاری مشترک در مرز شلمچه را از اولویت‌های راهبردی دانست و بر نقش منطقه آزاد اروند در رونق‌بخشی به مبادلات تجاری تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان خوزستان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و سلامت، گفت: شهرهای آبادان و خرمشهر با برخورداری از زیرساخت‌های متنوع، می‌توانند به محور تعاملات اقتصادی و انسانی ایران و عراق تبدیل شوند.

موالی‌زاده در پایان با تجلیل از عواطف و همدلی مردم عراق در قبال ملت ایران افزود: واکنش محبت‌آمیز مردم عراق در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، نشانه‌ای از عمق پیوندهای انسانی و دینی میان دو ملت برادر است؛ آنان در برابر هر اقدام خصمانه علیه ایران اسلامی، همواره با احساسات پاک خود ایستادگی و همراهی نشان داده‌اند.