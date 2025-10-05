به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری بین کانون های فرهنگی هنری مساجد گیلان و حوزه هنری استان با امضای حجت الاسلام «رضا حاجتی» مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان و «سید رسول منفرد» رییس حوزه هنری استان برگزار شد.

«حجت الاسلام رضا حاجتی» مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان در این جلسه با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها در اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری اظهار کرد: همکاری با سازمان‌ها، برگزاری برنامه‌های مشترک و ادغام ظرفیت‌ها موجب شکل‌گیری فعالیت‌ها و دستاوردهای بزرگ خواهد شد.

وی تربیت هنرمند انقلابی در بستر مسجد را از اهداف تشکیل کانون‌های فرهنگی و هنری در مساجد دانست و بیان کرد: هنرمند باید با نگاه مسجدی و انقلابی به خلق آثار هنری بپردازد و این رسالت کانون‌های فرهنگی و هنری در تربیت هنرمندانی است که خود را متعهد به مسجد و انقلاب می‌دانند.

حجت الاسلام حاجتی تشکیل شبکه‌ای از هنرمندان دغدغه‌مند به اسلام، انقلاب و نظام را از اهدف مشترک کانون‌های مساجد و حوزه هنری اعلام کرد و گفت: هنر به‌تنهایی صرفا هدف نیست بلکه ابزاری برای رسیدن به هدفی بزرگتر که نشر اسلام، انقلاب اسلامی، اصول و ارزش‌های اسلامی و نشر آرمان‌های حضرت امام (ره) است، می‌باشد.

وی تئاتر بچه‌های مسجد را هنری از بستر مسجد با همکاری حوزه هنری دانست و افزود: وقتی فعالیت‌ها نظام‌مند شده و وارد میدان عمل شود، فعالیت‌های خوبی در هم‌افزایی سازمان‌ها شکل می‌گیرد.

حجت الاسلام حاجتی ظرفیت بالای کانون‌های فرهنگی هنری را که نیازمند توجه ویژه است، مورد اشاره قرار داد و افزود: گاهی مواقع از بستر مسجد و ظرفیت‌های آن در تربیت سرمایه اجتماعی متعهد با نگاه مسجدی غفلت می‌کنیم که مشکلاتی را در حوزه های مختلف موجب می‌شود.

وی با بیان اینکه مساجد محل حضور مردم است و اجرای برنامه‌های مسجد محور موجب فعال شدن ظرفیت‌های مردمی می‌شود تصریح کرد: با ادغام ظرفیت‌ ارگان‌های مختلف می‌توان فعالیت‌های عظیمی با نگاه مسجد محور در استان رقم زد.

مسجد باید پایگاه هنر باشد

«سید رسول منفرد» رییس حوزه هنری استان هم در این جلسه با بیان اینکه مسجد باید پایگاه هنر باشد تاکید کرد: هنرمند باید در مسجد رفت و آمد کرده و زیست داشته باشد و اهل مسجد هم باید اهل هنر و محصولات هنری باشند تا هنرمند را مشتاق کنند.

وی با تاکید بر ارتباط جدی بین هنر و مسجد و پیوند بین حوزه هنری و مسجد گفت: ارتباط و هم‌افزایی بین این دو یک نسبت وجودی است زیرا اگر مسجد به زینت هنر آراسته نباشد، نمی‌تواند طیف وسیعی از مخاطبان را همراه کند و با گذشت زمان منزوی می‌شود و از سوی دیگر اگرهنر پایگاه مسجد را نداشته باشد به انحطاط می‌رسد.

رئیس حوزه هنری گیلان با اعلام آمادگی جهت حضور در مساجد و ایجاد پیوند بین هنر و مسجد اعلام کرد: در زمینه شعر، داستان، دیواره نگاری و ... ظرفیت و امادگی لازم جهت حضور در این مکان مقدس را داریم.

گفتنی است، تفاهم نامه همکاری مابین ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان و حوزه هنری استان با محوریت تعامل و همکاری مشترک در زمینه‌های فرهنگی، هنری و ادبی با هدف شناسایی، آموزش و پرورش نوجوانان مستعد دررشته‌های متنوع هنری در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی منعقد شده است.

بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات طرفین برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، هدفمندسازی ارتباط کانون‌های فرهنگی هنری با حوزه هنری استان، پرورش حس دینی، خلاقیت و مسئولیت‌پذیری در کودکان و نوجوانان، تربیت هنرمند متعهد در راستای آرمان‌های انقلاب اسلامی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتقاء کیفیت فعالیت‌های فرهنگی-هنری از مهمترین اهداف این تفاهم نامه است.