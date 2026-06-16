۱۹۷ تن بذر مادری و گواهی شده گندم در استان سمنان خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدابخشی ظهر سه شنبه در بازدید مرکز خرید گندم در سمنان با اشاره به اینکه تاکنون ۱۹۷ تن بذر گندم گواهی شده و مادری از کشاورزان خریداری شده است، تاکید کرد: این روند خرید تا پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: تاثیر وجود این بذرهای اصلاح شده و گواهی شده در افزایش عملکرد، ارتقا کیفیت محصولات و بهبود بهره وری مزارع خود را نشان می دهد.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان به همکاری با تولید کنندگان بذر اشاره داشت و توضیح داد: برنامه پشتیبانی و خرید بذرهای استاندارد به صورت مستمر در استان سمنان پیگیری می شود.

خدابخشی به لزوم تامین امنیت غذایی تاکید داشت و تصریح کرد: هدف از خرید این بذرهای گواهی شده و مادری تامین نیاز بخش کشاورزی استان سمنان است.

وی اضافه کرد: این میزان خرید بذر گندم از ارقام باکیفیتی نظیر میهن، حیران و دانش در سطح استان سمنان تهیه شده است.