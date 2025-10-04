توفیق زارعی در گفتوگو با خبرنگار مهر، از مهار موفقیتآمیز آتشسوزی در منطقه حفاظتشده بدر و پریشان خبر داد و گفت: با اعلام گزارشی از وقوع آتشسوزی در مراتع ملی منطقه حفاظتشده بدر و پریشان، این آتشسوزی که در مساحتی حدود دو هکتار رخ داده بود، توسط محیطبانان پاسگاه محیطبانی نعمتآباد به سرعت شناسایی و تیمهای امدادی به محل اعزام شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست قروه، افزود: محیطبانان با تلاش شبانهروزی و بیوقفه خود توانستند در مدت سه ساعت آتش را کاملاً مهار کرده و از گسترش آن به دیگر مناطق جلوگیری کنند.
وی همچنین تأکید کرد: این اقدام موفق، مانع از وارد آمدن خسارات بیشتر به منابع ملی، پوشش گیاهی و زیستگاههای حیاتوحش منطقه شد.
زارعی در ادامه از شهروندان و گردشگران خواست تا در هنگام حضور در مناطق طبیعی و حفاظتشده، از هرگونه اقدام پرخطر که ممکن است به بروز آتشسوزی منجر شود، خودداری کنند.
رئیس حفاظت محیط زیست قروه از مردم درخواست کرد تا با همکاری بیشتر، محیطبانان را در حفظ و حراست از منابع طبیعی یاری دهند، این آتشسوزی در شرایطی کنترل شد که شرایط مساعد جوی و حضور به موقع تیمهای امدادی، از عوامل اصلی جلوگیری از بروز خسارات بیشتر بود.
