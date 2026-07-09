احمد علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به افزایش تردد گردشگران و طبیعتگردان در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست همزمان با تعطیلات اظهار کرد: به منظور ارتقای سطح آمادگی نیروهای محیطبانی، تمامی تجهیزات اطفای حریق مستقر در پاسگاه محیطبانی شهید غلامرضا جعفری سرتنگه پرور مورد سرویس، بازبینی فنی و آمادهسازی قرار گرفت تا در صورت وقوع هرگونه آتشسوزی، امکان واکنش سریع و مؤثر فراهم باشد.
وی با بیان اینکه فصل گرما و افزایش حضور گردشگران احتمال بروز حریق در عرصههای طبیعی را افزایش میدهد، افزود: حفاظت از جنگلها، مراتع و زیستگاههای ارزشمند منطقه نیازمند آمادگی دائمی نیروهای محیطبانی و همکاری مردم است و به همین منظور تجهیزات مورد نیاز این پاسگاه پیش از روزهای پرتردد به طور کامل بررسی و آماده بهرهبرداری شد.
رئیس پارک ملی صیدوا و منطقه حفاظتشده پرور ادامه داد: این اقدام با هدف پیشگیری از وقوع و گسترش آتشسوزی در منطقه حفاظتشده پرور و منطقه امن رودبارک انجام شده است مناطقی که از مهمترین زیستگاههای حیات وحش استان سمنان به شمار میروند و حفاظت از آنها به هوشیاری مستمر و واکنش بهموقع در شرایط بحرانی نیاز دارد.
علیخانی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از آتشسوزیهای عرصههای طبیعی بر اثر بیاحتیاطی انسان رخ میدهد، توصیه کرد: از گردشگران، طبیعتگردان و دامداران درخواست داریم تا از روشن کردن آتش در مراتع و جنگلها، رهاسازی تهسیگار، زغال نیمسوز و سایر عوامل آتشزا خودداری و پیش از ترک محل، از خاموش شدن کامل آتش اطمینان حاصل کنند.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت و مسئولیت پذیری شهروندان در کنار آمادگی نیروهای محیطبانی، مهمترین عامل در حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از خسارت به زیستگاههای ارزشمند است و از مردم درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتشسوزی، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به مأموران حفاظت محیط زیست یا دستگاههای امدادی اطلاع دهند تا از گسترش حریق و وارد آمدن خسارتهای بیشتر جلوگیری شود.
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