به گزارش خبرگزاری مهر، درراستای سیاستهای توسعه پایدار و بهرهگیری از انرژیهای پاک، جلسهای با حضور بیژن عبدالهی رییس دانشگاه خوارزمی، علیرضا الهی معاون اداری مالی و توسعه منابع و مرادنیا مشاور برنامهریزی استاندار و نماینده احداث و توسعه نیروگاههای خورشیدی استان البرز، در پردیس کرج دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
در این جلسه، طرح پیشنهادی نصب پنلهای خورشیدی در دانشگاه به طور کامل ارائه شد. بر این اساس، قرار است پنلها در پشتبام ساختمانهای آموزشی و اداری و همچنین بخشی از اراضی دانشگاه نصب شوند. در این ارائه، ظرفیت تولید برق، هزینههای اجرایی، زمانبندی پروژه و مدل مشارکت مالی و بازگشت سرمایه به تفصیل تشریح شد.
رییس دانشگاه در این نشست با تأکید بر ضرورت ورود دانشگاه به عرصه انرژیهای نوپدید، از برنامه دانشگاه برای تأسیس «پژوهشکده انرژیهای نوظهور» خبر داد.
وی تصریح کرد: این پژوهشکده در گام اول، فعالیتهای مشارکتی خود را در حوزه انرژی خورشیدی متمرکز خواهد کرد.
از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این جلسه، اجرای پژوهشکده برق و طراحی برنامه آموزشی ویژه دانشجویان در حوزه انرژی خورشیدی بود که به موازات اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی، پیگیری خواهد شد.
هدف اصلی از اجرای این پروژه، تأمین بخشی از برق مصرفی دانشگاه و ارتقای جایگاه دانشگاه خوارزمی در استفاده از انرژیهای پاک و توسعه پایدار عنوان شده است.
این اقدام، گام بلندی در مسیر تبدیل دانشگاه به یک مجموعه سبز و الگوسازی برای دیگر مراکز آموزش عالی کشور محسوب میشود.
