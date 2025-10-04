به گزارش خبرنگار مهر، روابط‌عمومی شرکت گاز استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌منظور انجام تعمیرات و بهسازی شبکه گاز، جریان گاز در شهرک پرتو بختیاردشت، از ساعت ۹ صبح تا ۲۴ همان روز، روز یکشنبه ۱۳ مهرماه، قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: این اقدام با هدف افزایش پایداری شبکه و ارتقای ایمنی در توزیع گاز شهری انجام می‌شود و کارشناسان فنی شرکت گاز استان در این مدت عملیات لازم را بر روی خطوط انتقال و شبکه داخلی منطقه انجام خواهند داد.

روابط‌عمومی شرکت گاز استان اصفهان ضمن تشکر از همکاری و همراهی مشترکان، از شهروندان خواسته است در طول زمان قطع گاز، شیرهای وسایل گازسوز منازل و واحدهای تجاری را بسته نگه دارند تا در هنگام وصل مجدد گاز، از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.

گفتنی است شهرک پرتو بختیاردشت از مناطق تحت پوشش شبکه گازرسانی شهرستان اصفهان است و شرکت گاز استان اعلام کرده در صورت پایان سریع‌تر عملیات، گاز این منطقه زودتر از زمان اعلام‌شده وصل خواهد شد.