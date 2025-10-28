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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳

سوزاندن کنترل‌شده علف‌های هرز در محدوده فرودگاه کرمانشاه

سوزاندن کنترل‌شده علف‌های هرز در محدوده فرودگاه کرمانشاه

کرمانشاه – عملیات سوزاندن کنترل‌شده علف‌های هرز با هدف افزایش ایمنی محیط و پیشگیری از خطرات احتمالی، صبح چهارشنبه در محدوده فرودگاه کرمانشاه زیر نظر واحد ایمنی و آتش‌نشانی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط‌عمومی فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه در اطلاعیه‌ای از اجرای عملیات کنترل‌شده سوزاندن علف‌های هرز در محدوده محوطه داخلی، مسیرهای دسترسی و محل ساخت ابنیه فرودگاه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، این اقدام در راستای اجرای دستورالعمل‌های ایمنی فرودگاهی و با هدف ارتقای سطح امنیت محیط و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی ناشی از خشکیدگی علف‌های هرز، صبح چهارشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ تا ۱۲ به‌صورت متمرکز انجام خواهد شد.

در ادامه اطلاعیه آمده است: عملیات یادشده با نظارت مستقیم واحد ایمنی و آتش‌نشانی فرودگاه و با هماهنگی کامل دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود و در زمان‌هایی غیر از نشست و برخاست پروازها صورت خواهد گرفت.

روابط‌عمومی فرودگاه در پایان با تأکید بر اینکه این اقدام صرفاً جنبه پیشگیرانه و ایمنی دارد، از شهروندان و مسافران خواست ضمن همکاری، از هرگونه نگرانی در خصوص دود یا شعله‌های احتمالی در محدوده فرودگاه خودداری کنند.

کد مطلب 6637287

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