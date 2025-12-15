قطع موقت گاز در برخی مناطق شهر اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه شرکت گاز استان اصفهان، جریان گاز برخی از نقاط شهر اصفهان به منظور انجام تعمیرات ضروری شبکه، به‌صورت موقت قطع خواهد شد.

طبق این اطلاعیه، گاز مشترکان ساکن در خیابان بهشت، کوچه‌های شکوفه، دوستان، بنفشه، نگین، مسجد جامع کلیجه، فردوس و مسیرهای منتهی به این معابر در روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح الی ۱۶ قطع می‌شود.

شرکت گاز استان اصفهان ضمن قدردانی از صبر و همکاری شهروندان، اعلام کرده است: در مدت زمان قطع گاز، به منظور حفظ ایمنی، شیرهای وسایل گازسوز خود را در حالت بسته نگه دارند و پس از وصل مجدد گاز، نسبت به استفاده از لوازم گازسوز با رعایت نکات ایمنی اقدام کنند.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که این اقدام در راستای ارتقای ایمنی شبکه و بهبود خدمات گازرسانی انجام می‌شود و جریان گاز بلافاصله پس از پایان عملیات تعمیراتی، به‌طور کامل برقرار خواهد شد.