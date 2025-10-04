حقی شهری: جرائم سایبری در خراسان رضوی ۶ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی حقی شهری پیش از ظهر شنبه در نشست خبری پیرامون «پویش خرید امن» و پرونده های مهم سایبری از آغاز پنجمین پویش سراسری «خرید امن» با هدف ارتقای امنیت خریدهای اینترنتی، پیشگیری از کلاهبرداری آنلاین و افزایش آگاهی عمومی خبر داد.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) خراسان رضوی بیان کرد: این پویش از ۱۲ تا ۱۸ مهرماه و همزمان با هفته نیروی انتظامی برگزار میشود و شعار آن «ایمن خرید کن، آسوده زندگی کن» است.
وی گفت: محورهای سهگانه طرح شامل آموزش روشهای امن خرید و پرداخت اینترنتی، آشنایی با جرائم رایج و خطرات خرید از شبکههای اجتماعی و تشویق کاربران به استفاده از سکوهای پرداخت امن و درگاههای معتبر است.
حقی شهری با اشاره به اهمیت ایجاد اعتماد در فضای خرید آنلاین افزود: استفاده از درگاههای بانکی معتبر، توجه به نماد اعتماد الکترونیکی و خودداری از اشتراکگذاری اطلاعات کارت بانکی از مهمترین توصیههای پیشگیرانه پلیس فتاست. همچنین مسابقه کتابخوانی و نقاشی مرتبط با این پویش برگزار و به نفرات برگزیده جوایز نفیس اهدا خواهد شد؛ علاقهمندان میتوانند از طریق نشانی cyberban.ir/azmoon ثبتنام کنند.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس آمار، ۷۰ درصد جرائم سایبری در استان مربوط به جرائم مالی و کلاهبرداری اینترنتی است که عمدتاً از طریق شبکههای اجتماعی خارجی و کلیک بر لینکهای آلوده انجام میشود. به ترتیب، پنج عنوان کلاهبرداری اینترنتی، برداشت غیرمجاز، دسترسی غیرمجاز به دادهها، هتک حیثیت و مزاحمتهای اینترنتی، بیشترین فراوانی جرائم را دارند.
وی خاطرنشان کرد: طی یک سال گذشته، جرائم سایبری در استان ۶ درصد رشد داشته و در همین مدت کشفیات پلیس فتا نیز ۷ درصد افزایش یافته است. همچنین ۲۳ درصد پروندههای سایبری مرتبط با تخلفات در سکوهای فروش آنلاین بوده و جرائم حوزه رمزارزها با شیب افزایشی تند روبهروست که پیشبینی میشود تا سال آینده قوانین ملی برای ساماندهی این حوزه تصویب شود.
حقی شهری با اشاره به اقدامات پلیس در زمینه اسکیمینگ گفت: امسال با شش باند بزرگ کپی کارت بانکی برخورد و ۱۶ مجرم حرفهای در این زمینه دستگیر شدند. پلیس فتا از سال ۱۴۰۰ استفاده از هوش مصنوعی را در رصد و پایش فضای مجازی در دستور کار قرار داده و بخش قابلتوجهی از مأموریتهای شناسایی جرائم سایبری با کمک فناوریهای نوین انجام میشود.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) خراسان رضوی به جرائم سایبری در دوره جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در آن بازه، دشمن با بهرهگیری از پیامرسانهای خارجی در حوزه تشویش اذهان و جنگ روانی فعال بود که بخشی اندک نیز در پیامرسانهای داخلی رخ داد، اما موضوع هک یا ناامنی ساختاری در پیامرسانهای داخلی مطرح نبوده و بیشتر به کلیک بر لینکهای آلوده مربوط میشد.
