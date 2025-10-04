  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷

مظفری: رأفت اسلامی و مهربانی باید سرلوحه ارکان گوناگون پلیس قرار گیرد

مظفری: رأفت اسلامی و مهربانی باید سرلوحه ارکان گوناگون پلیس قرار گیرد

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: رأفت اسلامی و مهربانی باید سرلوحه ارکان گوناگون پلیس و فراجا قرار گیرد که البته این موضوع در خراسان رضوی و در خدمت به زائران و مجاوران وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری به مناسبت فرارسیدن هفته فراجا با فرمانده انتظامی استان و جمعی از کارکنان ستاد این فرماندهی دیدار و گفتگو کرد.

استاندار خراسان رضوی در این دیدار با فرمانده انتظامی استان به مناسبت هفته فراجا، گفت: ما قدردان ایثار و فداکاری نیروهای انتظامی و نظامی هستیم و امیدواریم بتوانیم یک خدمت بی‌منت به جامعه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شرایط کنونی، یک وضعیت ویژه و خاص است، افزود: استان خراسان رضوی به عنوان پایتخت معنوی ایران مورد توجه ویژه در سطح کشور است و از طرفی هم دشمن تمرکز خاص و حساسی بر این نقطه دارد.

مظفری ادامه داد: این استان ۸ درصد جمعیت کشور را دارد و جمعیت مشهد نیز از ۲۲ استان بیشتر است که این موضوع اهمیت اقدامات یگان های انتظامی را مهم جلوه می کند.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: خوشحالیم که علیرغم شرایط کنونی، ماموریت های فراجا در استان به شکل و نحو احسن در حال انجام است و فرمانده انتظامی استان در حقیقت یک مشاور امین در شورای تامین است.

وی با بیان اینکه جامعه امن یک احساس و ضرورت برای مردم است، تصریح کرد: پیشرفت های اقتصادی و مباحث توسعه ای که در سال های اخیر مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری بوده است، بی شک در بستر اوضاع امن و ایمن اتفاق می افتد.

مظفری اضافه کرد: برای رسیدن به جامعه امن، مشارکت همگانی و عمومی را نیاز داریم و سرمایه اجتماعی را که در دوران جنگ ۱۲ روزه تبلور پیدا کرد، باید حفظ کنیم.

استاندار خراسان رضوی گفت: وظیفه دولت و حاکمیت است که زیرساخت های مختلف از جمله در حوزه امنیت عمومی، اقتصادی و معیشتی را فراهم کند و اگرچه نقص هایی در فعالیت های گذشته وجود داشته، اما در حال حاضر به جای مقصریابی به دنبال خدمت کردن هستیم.

وی با اشاره به باور و اطمینان مردم به پلیس افزود: شاید در برهه ای از زمان پلیس برای ایجاد نظم و آرامش و جمع آوری اراذل و اوباش در جامعه اقداماتی انجام داده باشد، اما به یک معنایی امین مردم به شمار می آید.

مظفری ادامه داد: رأفت اسلامی و مهربانی باید سرلوحه ارکان گوناگون پلیس و فراجا قرار گیرد که البته این موضوع در خراسان رضوی و در خدمت به زائران و مجاوران وجود دارد.

استاندار خراسان رضوی به اهمیت تکنولوژی و داده محوری اشاره و بیان کرد: در شرایط فعلی استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است؛ دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد که ماهیت جنگ تغییر کرده و به تعبیری تسلیحات جنگ، هوش مصنوعی و مهمات آن، داده است.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال برخی از نرم افزارها و اپلیکیشن ها برای نصب نیاز به دسترسی به قسمت های مختلف تلفن همراه را دارند و به راحتی بسیاری از اطلاعات ما را استخراج خواهند کرد؛ این مقوله اهمیت مصون شدن در مقابل اقدامات سایبری را نشان می دهد.

کد خبر 6611255

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها