مظفری: رأفت اسلامی و مهربانی باید سرلوحه ارکان گوناگون پلیس قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری به مناسبت فرارسیدن هفته فراجا با فرمانده انتظامی استان و جمعی از کارکنان ستاد این فرماندهی دیدار و گفتگو کرد.

استاندار خراسان رضوی در این دیدار با فرمانده انتظامی استان به مناسبت هفته فراجا، گفت: ما قدردان ایثار و فداکاری نیروهای انتظامی و نظامی هستیم و امیدواریم بتوانیم یک خدمت بی‌منت به جامعه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شرایط کنونی، یک وضعیت ویژه و خاص است، افزود: استان خراسان رضوی به عنوان پایتخت معنوی ایران مورد توجه ویژه در سطح کشور است و از طرفی هم دشمن تمرکز خاص و حساسی بر این نقطه دارد.

مظفری ادامه داد: این استان ۸ درصد جمعیت کشور را دارد و جمعیت مشهد نیز از ۲۲ استان بیشتر است که این موضوع اهمیت اقدامات یگان های انتظامی را مهم جلوه می کند.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: خوشحالیم که علیرغم شرایط کنونی، ماموریت های فراجا در استان به شکل و نحو احسن در حال انجام است و فرمانده انتظامی استان در حقیقت یک مشاور امین در شورای تامین است.

وی با بیان اینکه جامعه امن یک احساس و ضرورت برای مردم است، تصریح کرد: پیشرفت های اقتصادی و مباحث توسعه ای که در سال های اخیر مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری بوده است، بی شک در بستر اوضاع امن و ایمن اتفاق می افتد.

مظفری اضافه کرد: برای رسیدن به جامعه امن، مشارکت همگانی و عمومی را نیاز داریم و سرمایه اجتماعی را که در دوران جنگ ۱۲ روزه تبلور پیدا کرد، باید حفظ کنیم.

استاندار خراسان رضوی گفت: وظیفه دولت و حاکمیت است که زیرساخت های مختلف از جمله در حوزه امنیت عمومی، اقتصادی و معیشتی را فراهم کند و اگرچه نقص هایی در فعالیت های گذشته وجود داشته، اما در حال حاضر به جای مقصریابی به دنبال خدمت کردن هستیم.

وی با اشاره به باور و اطمینان مردم به پلیس افزود: شاید در برهه ای از زمان پلیس برای ایجاد نظم و آرامش و جمع آوری اراذل و اوباش در جامعه اقداماتی انجام داده باشد، اما به یک معنایی امین مردم به شمار می آید.

مظفری ادامه داد: رأفت اسلامی و مهربانی باید سرلوحه ارکان گوناگون پلیس و فراجا قرار گیرد که البته این موضوع در خراسان رضوی و در خدمت به زائران و مجاوران وجود دارد.

استاندار خراسان رضوی به اهمیت تکنولوژی و داده محوری اشاره و بیان کرد: در شرایط فعلی استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است؛ دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد که ماهیت جنگ تغییر کرده و به تعبیری تسلیحات جنگ، هوش مصنوعی و مهمات آن، داده است.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال برخی از نرم افزارها و اپلیکیشن ها برای نصب نیاز به دسترسی به قسمت های مختلف تلفن همراه را دارند و به راحتی بسیاری از اطلاعات ما را استخراج خواهند کرد؛ این مقوله اهمیت مصون شدن در مقابل اقدامات سایبری را نشان می دهد.