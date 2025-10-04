به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، امید شاکری در نشست کارگروه ارتقای فناوری‌های تولید نفت و گاز با هدف تقویت حضور شرکت‌های فناور دانش‌بنیان و نخبگان در پروژه‌های نفت و گاز صنعت نفت با تشریح دستورعمل تشکیل ساختار و شرح وظایف کارگروه اظهار کرد: کمیته‌های ارزیابی فنی، حمایت از نخبگان و توسعه سرمایه انسانی، کارآفرینی فناورانه و توسعه کسب‌وکار فناورانه در ذیل کارگروه راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به تازه‌ترین وضع طرح چاه‌های کم‌بازده‌ها افزود: براساس گزارش ارائه‌شده از سوی رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت (فرهنگ فصیحی)، ۱۳ شرکت فناور دارای قرارداد فعال برای احیای ۶۵ حلقه چاه هستند، اما اجرای طرح با چالش‌هایی مانند عدم تخصیص سهم سود به ذی‌نفعان، ضعف در مدل کسب‌وکار متناسب، همکاری ناکافی شرکت‌های بهره‌بردار و انتقال کامل ریسک قرارداد به شرکت‌های فناور روبه‌رو است.

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت اظهار کرد: با وجود مشکلات، طرح احیای چاه‌های کم‌بازده به‌عنوان گامی مهم در مسیر ارتقای فناوری‌های تولید نفت و گاز ارزیابی شده است و کارگروه ارتقای فناوری‌های نفت و گاز و کمیته‌های تخصصی ذیل آن دارای ظرفیت بالایی در اتخاذ تصمیم‌های راهبردی شامل انتخاب و تکمیل پروژه‌های نمونه و موفق هستند.

شاکری ادامه داد: اصلاح الگو کسب‌وکار بر اساس تجربه ۱۳ شرکت موفق، پیش‌بینی پاداش‌های انگیزشی برای کارکنان و دست‌اندرکاران صنعت نفت، انتقال ریسک طرح از محققان و شرکت‌های فناور به شرکت‌های بهره‌بردار، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران، ایجاد زمینه‌های حضور شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید و استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی مرتبط با قانون جهش دانش‌بنیان برای حمایت از پروژه‌های اولویت‌دار است.

وی در پایان با تأکید بر نقش مصوبات کارگروه و حمایت نهادهای قانون‌گذار گفت: با هم‌افزایی میان صنعت نفت، زیست‌بوم نوآوری و دستگاه‌های قانون‌گذار مسیر ارتقای فناوری با سرعت و اثربخشی بیشتری ادامه می‌یابد.