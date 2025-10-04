مدیرکل دامپزشکی مازندران: صادرات خاویار ۴۰ درصد افزایش یافت

حمزه آقاپور در گفتگو با خبرنگار مهر از دستاوردهای قابل توجه این اداره کل در سال گذشته سخن گفت و رشد ۴۰ درصدی صادرات خاویار را یکی از دستاوردهای چشمگیر استان در سال گذشته عنوان کرد.

به گفته وی، مازندران با توجه به شرایط ویژه و ظرفیت‌های بالای خود در تولید خاویار، در سال‌های اخیر گام‌های مؤثری در بهبود فرآیندهای تولید و صادرات این محصول برداشته است.

آقاپور در خصوص این موفقیت افزود: با بهبود فرآیندهای گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالاها از بنادر، صادرات خاویار مازندران به کشورهای مختلف ۴۰ درصد رشد کرده است.

وی همچنین بر اهمیت نظارت‌های بهداشتی و شرعی تأکید کرده و گفت: تمام مراحل تولید و صادرات خاویار با رعایت دقیق استانداردهای بهداشتی و نظارت‌های شرعی انجام شده است که این امر باعث تقویت موقعیت خاویار مازندران در بازارهای جهانی شده است.

مدیرکل دامپزشکی مازندران از رشد صادرات دیگر محصولات دامی نظیر محصولات لبنی نیز خبر داد و افزود: در کنار خاویار، صادرات محصولات لبنی نیز شاهد رشد ۱۱۹ درصدی بوده است که این امر به ارزآوری قابل توجه برای استان کمک کرده است.

وی با اشاره به تاثیرات این دستاوردها بر اقتصاد استان، گفت: رشد صادرات خاویار نه تنها باعث افزایش ارزآوری و پایداری اقتصادی استان شده بلکه منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای اهالی مناطق تولید خاویار نیز گردیده است.

آقاپور همچنین با اشاره به اهمیت ارتقای سلامت دام‌ها به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های اداره کل دامپزشکی، گفت: با پوشش بیش از ۹۰ درصدی واکسیناسیون دام‌ها در استان، شاهد کاهش ۴۰ درصدی بیماری‌های دامی و ۹۴ درصدی تلفات آبزیان بوده‌ایم. این اقدامات به‌طور مستقیم به بهبود کیفیت محصولات دامی و کاهش خطرات بیماری‌های مشترک انسان و دام منجر شده است.

وی در پایان، از تمامی فعالان صنعت خاویار و دامپزشکان استان خواست تا با همکاری و رعایت استانداردهای بهداشتی، به استمرار این موفقیت‌ها و توسعه صنعت دامی در استان کمک کنند. همچنین از مردم و دامداران خواست که در صورت مشاهده بیماری‌ها، از طریق سامانه ۱۵۱۲ یا مراجعه به ادارات دامپزشکی گزارش دهند تا در روند نظارت‌ها و حفظ سلامت عمومی مشارکت کنند.