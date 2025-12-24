  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۷

یونسی: ۱۷ میلیون کیلوگرم انواع فرآورده‌های لبنی از مازندران صادر شد

ساری - استاندار مازندران از افزایش قابل توجه صادرات محصولات لبنی استان خبر داد و گفت: ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار کیلوگرم انواع فرآورده‌های لبنی از مازندران صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه طی این مدت بیش از ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار کیلوگرم انواع فرآورده‌های لبنی از مازندران صادر شده است، اظهار کرد: نظارت‌های مستمر و دقیق دامپزشکی از مرحله تولید تا صادرات، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت و افزایش حجم صادرات داشته است.

وی افزود: سازمان دامپزشکی با اجرای برنامه‌های منظم نظارتی، پایش سلامت دام، کنترل کیفیت مواد اولیه و نظارت بر فرآیند تولید و بسته‌بندی، زمینه ارتقای ایمنی و استاندارد محصولات لبنی استان را فراهم کرده است.

استاندار مازندران با تأکید بر نقش همکاری تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کارشناسان دامپزشکی در این موفقیت، تصریح کرد: این هماهنگی موجب افزایش اعتماد بازارهای هدف و تقویت جایگاه لبنیات مازندران در عرصه صادرات شده است.

یونسی رستمی در پایان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای استان گفت: با تداوم خدمات تخصصی، حفظ استانداردهای کیفی و حمایت از فعالان این بخش، افزایش سهم مازندران در بازارهای صادراتی به‌طور جدی دنبال می‌شود.

استاندار مازندران از افزایش قابل توجه صادرات محصولات لبنی استان خبر داد و گفت: صادرات این محصولات در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته است.

