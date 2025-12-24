به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه طی این مدت بیش از ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار کیلوگرم انواع فرآورده‌های لبنی از مازندران صادر شده است، اظهار کرد: نظارت‌های مستمر و دقیق دامپزشکی از مرحله تولید تا صادرات، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت و افزایش حجم صادرات داشته است.

وی افزود: سازمان دامپزشکی با اجرای برنامه‌های منظم نظارتی، پایش سلامت دام، کنترل کیفیت مواد اولیه و نظارت بر فرآیند تولید و بسته‌بندی، زمینه ارتقای ایمنی و استاندارد محصولات لبنی استان را فراهم کرده است.

استاندار مازندران با تأکید بر نقش همکاری تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کارشناسان دامپزشکی در این موفقیت، تصریح کرد: این هماهنگی موجب افزایش اعتماد بازارهای هدف و تقویت جایگاه لبنیات مازندران در عرصه صادرات شده است.

یونسی رستمی در پایان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای استان گفت: با تداوم خدمات تخصصی، حفظ استانداردهای کیفی و حمایت از فعالان این بخش، افزایش سهم مازندران در بازارهای صادراتی به‌طور جدی دنبال می‌شود.

استاندار مازندران از افزایش قابل توجه صادرات محصولات لبنی استان خبر داد و گفت: صادرات این محصولات در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته است.