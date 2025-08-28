۲۰ هزار تن محصولات لبنی و خاویاری از مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه پور کاظمی بعد از ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از رشد چشمگیر صادرات فرآوردههای خام دامی استان در دولت چهاردهم خبر داد و اعلام کرد بیش از ۱۸ هزار تن محصولات لبنی، بیش از دو هزار و۶۸۰ کیلوگرم خاویار و هزاران تن خوراک آبزیان به بازارهای جهانی صادر شده است که نقش مهمی در تقویت اقتصاد استان و کشور ایفا میکند.
آقاپور کاظمی با اشاره به تلاشهای گسترده زنجیره تولید و نظارتهای دقیق بهداشتی، رشد بیسابقه صادرات محصولات لبنی و خاویاری مازندران را حاصل هماهنگی همهجانبه تولیدکنندگان، حمایتهای بیدریغ استاندار مازندران و اجرای برنامههای هدفمند دانست.
وی افزود صادرات لبنیات در این مدت با رشد ۷۸ درصدی، ماهی منجمد با افزایش ۳۸۴ درصدی، مرغ منجمد ۳۰ درصد و خاویار ۴۰ درصد رشد داشته است. این آمار نشاندهنده جهش قابل توجه استان در عرصه صادرات غیرنفتی است.
مدیرکل دامپزشکی استان تأکید کرد این موفقیتها نتیجه همکاری مستمر تمامی دستگاههای اجرایی و تلاشهای شبانهروزی مجموعه دامپزشکی است و خاطرنشان کرد که پشتیبانیهای استاندار مازندران، دکتر یونسی، نقش کلیدی در تسهیل و توسعه این روند ایفا کرده است.
وی همچنین برنامههای آتی اداره کل دامپزشکی را شامل تقویت نظارتهای بهداشتی، ارتقای کیفیت محصولات و تسهیل فرآیندهای صادراتی عنوان کرد و افزود ادامه این روند صادراتی با جدیت دنبال خواهد شد تا سهم مازندران در بازارهای جهانی بیش از پیش افزایش یابد.
مدیرکل دامپزشکی استان از افزایش ۱۵ درصدی جوجهریزی و تولید بیش از ۲۲۷ میلیون قطعه جوجه سالم خبر داد که نشاندهنده ظرفیت عظیم استان در تأمین امنیت غذایی و پروتئین کشور است.
وی بیان کرد با صدور بیش از ۱۱۱ هزار مجوز جوجهریزی و اجرای برنامههای واکسیناسیون گسترده و پایش بیماریها، کاهش چشمگیری در بروز بیماریهای آنفلوآنزای طیور و گامبرو مشاهده شده است که منجر به کاهش تلفات و معدومسازیها و افزایش بهرهوری و سلامت زنجیره تولید شده است.
آقاپور کاظمی در پایان از همه دستاندرکاران این حوزه قدردانی کرد و بر تداوم روند رو به رشد و تعهد اداره کل دامپزشکی مازندران برای تضمین سلامت طیور و امنیت غذایی پایدار کشور تأکید نمود.
نظر شما