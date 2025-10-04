سرهنگ کاملی: سپاه و فراجا با پشتوانه مردمی محور تأمین امنیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد کاملی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشاگرد عصر شنبه با حضور در ستاد فرمانده انتظامی شهرستان بشاگرد به مناسبت هفته نیروی انتظامی با فرمانده این نیرو دیدار و گفتگو کرد.

سرهنگ پاسدار محمد کاملی در این دیدار با گرامیداشت یاد خاطر شهدای انقلاب اسلامی، شهدای فراجا و جبهه مقاومت هفته فراجا را تبریک گفت و اظهار کرد: نیروی انتظامی با جهاد بی وقفه امنیت پایدار ایران اسلامی را تأمین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی با صبوری و همراهی بیش از پیش مردم ایستادگی دارد، مردم را ولی نعمت خواند و افزود: سپاه و فراجا با پشتوانه مردمی در برنامه‌های مختلف شهرستان و تأمین امنیت در تعامل است و خواهد بود.

فرمانده انتظامی شهرستان بشاگرد نیز در این دیدار با تشکر از حضور فرمانده سپاه شهرستان در ستاد فرماندهی گفت: نیروی انتظامی با به کارگیری نیروی انسانی مؤمن، متعهد و کارآمد به دنبال تحقق منویات فرماندهی معظم کل قوا و برقراری امنیت و آرامش مردم ایران است.

وی در راستای تعامل سپاه با فراجا افزود: همکاری و هماهنگی سپاه در انجام مأموریت‌های فراجا پیشبرد برنامه‌های فراجا را به همراه دارد.