«سریع و خشمگین ۱۱» در برزخ مالی؛ یونیورسال خواستار کم شدن بودجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، اوایل امسال بود که وین دیزل روی صحنه رفت و با افتخار گفت مدیران یونیورسال التماس کرده‌اند او «سریع و خشمگین» بعدی را تا آوریل ۲۰۲۷ تحویل دهد.

وی با غرور گفت که ۳ شرط داشته است و در ادامه تاکید کرد که خواست او این بود که مجموعه به لس‌آنجلس برگردد، فرهنگ مسابقات خیابانی که آن را به وجود آورده بود دوباره بر داستان مسلط باشد و تورتو را با شخصیت پل واکر دوباره متحد کند. دیزل هنگام رفتن فریاد زد: «این چیزی است که به دست خواهید آورد!»

و حالا معلوم شد که بیشتر این حرف‌ها درست نبود.

اکنون خبر جنجالی که وال استریت ژورنال منتشر کرده رویاهای دیزل را نقش بر آب کرده است. به گفته منابع داخلی استودیو یونیورسال، دنباله بعدی حتی فیلمنامه کاملی ندارد. تاریخ انتشاری تعیین نشده و بیشتر بازیگران هنوز قرارداد امضا نکرده‌اند و یونیورسال حتی مطمئن نیست بخواهد فیلم دیگری ساخته شود مگر اینکه حدود ۱۴۰ میلیون دلار از بودجه را در مقایسه با «سریع ایکس» کاهش دهند.

فیلم‌های «سریع وخشمگین» در مجموع ۷.۳ میلیارد دلار فروش جهانی داشته‌اند و اکنون ناگهان این برند در حال نابودی است. به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۵، فرنچایزهای بزرگ مانند دومینو در حال سقوط هستند؛ مارول هم یکی دیگر!

اعداد دروغ نمی‌گویند. «سریع ایکس» با ۷۰۵ میلیون دلار فروش جهانی، کم‌فروش‌ترین فیلم در بیش از یک دهه این مجموعه بود و همچنین گران‌ترین آنها زیرا هزینه ساختش از مرز ۳۰۰ میلیون دلار عبور کرد. یونیورسال همان نمایش را می‌خواهد، اما با بودجه‌ای محدودتر. طبق گزارش، آخرین پیش‌نویس «سریع ایکس: قسمت ۲» بسیار گران بود و برای ساخته شدنش به حدود ۵۰ میلیون دلار کاهش نیاز داشت.

در همین حال، دیزل برای هر قسمت ۲۵ میلیون دلار دستمزد درخواست می‌کند، درحالی که آخرین فیلم که تولیدش تحت نظارت او بود، شکست خورد و جاستین لین کارگردان قدیمی، به دلیل «اختلافات خلاقانه» با دیزل، در اواسط فیلمبرداری کنار کشید و لوئیس لتریر وارد عمل شد. اما بودجه از کنترل خارج شده بود و جدول زمانی به‌هم ریخت. دیزل زمانی قسم خورد که فصل بعدی سال ۲۰۲۵ اکران خواهد شد. سپس لتریر سال ۲۰۲۶ را اعلام کرد و پس از آن دیزل دوباره آوریل ۲۰۲۷ را زمان اکران خواند. در این میان یونیورسال هیچ حرفی نمی‌زند.

در حالی که صحبت‌هایی درباره بازگرداندن این مجموعه به «ریشه‌های مسابقات خیابانی» وجود دارد و این سوال همچنان باقی است که آیا شخصیت پل واکر به صورت دیجیتالی احیا خواهد شد یا خیر؟ یونیورسال چیزی را تأیید نکرده است.

اینکه آیا فصل آخر ساخته خواهد شد یا خیر، هنوز نامشخص است، اما به نظر می‌رسد یونیورسال به دنبال اسپین‌آف‌ها و پروژه‌های کوچک‌تر، چه برای سینما و چه برای تلویزیون است و بدون شک این اتفاق بدون دخالت دیزل رخ خواهد داد.