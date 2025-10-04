  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۰

فرماندار گناوه: مجموعه ورزشی کارگری زمینه ساز شکوفایی ورزشکاران شود

فرماندار گناوه: مجموعه ورزشی کارگری زمینه ساز شکوفایی ورزشکاران شود

گناوه- فرماندار گناوه گفت: مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای کارگر دردست احداث این شهرستان که در حال تکمیل است باید زمینه بروز رشد و توسعه و شکوفایی استعدادهای همشهریان ورزشکار را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر شنبه در نشست بررسی شرایط سرمایه گذاری در این مجموعه باحضور معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی اظهار کرد: شهرستان گناوه استعدادهای زیادی در حوزه ورزش دارد، اما تا زمانی که زیرساخت‌ها و فضاهای مناسب برای تمرین و پیشرفت ورزشکاران فراهم نشود، شکوفایی این استعدادها دشوار خواهد بود.

وی بیان کرد: این پروژه می‌تواند فرصت‌های زیادی را برای رشد و توسعه ورزش و بروز استعدادهای نهفته ورزشکاران در شهرستان فراهم کند.

فرماندار گناوه با بیان اینکه زیرساخت های ورزشی یکی از ارکان اصلی پیشرفت و توسعه جامعه بشمار افزود: این پروژه می تواند نه تنها به پرورش استعدادهای محلی کمک کند، بلکه به عنوان یک پایگاه برای جذب جوانان و حتی ورزشکاران از دیگر مناطق نیز عمل کند.

وی تاکید کرد: چنین پروژه‌هایی می‌توانند علاوه بر تقویت مهارت‌های ورزشی، به ارتقای سلامت عمومی، بهبود روحیه و نشاط اجتماعی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان کمک کنند.

اسفندیاری گفت: باتوجه به روند پیشرفت پروژه ارزشمند مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران، تلاش خواهیم کرد تا در دهه فجر امسال تکمیل و به بهره برداری برسد.

فرماندار گناوه اظهار کرد: پروژه هایی که به بهره برداری می رسند، مراقبت و نگهداری و استفاده صحیح از آن نیز باید مدنظر قرار گیرد.

کد خبر 6611498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها