به گزارش خبرنگار مهر، عباس کرکه‌آبادی شامگاه شنبه در نخستین سخنرانی خود در جلسه شورای مدیران استانداری، ضمن تقدیر از حسن اعتماد استاندار همدان، اظهار کرد: مدیریت زمانی به رهبری تبدیل می‌شود که مدیر، الهام‌بخش و همراه کارکنان خود باشد نه صرفاً ناظر بر عملکرد آنها.

وی با اشاره به نقش اثرگذار مدیران در ایجاد انگیزه و همگرایی مجموعه‌های اداری، افزود: زمانی که عالی‌ترین مقام استان با روحیه مهربانی، شجاعت و اخلاق‌مداری عمل کند، این منش مدیریتی به مرور در میان مدیران و کارکنان نهادینه می‌شود و سازمان به سمت رهبری جمعی و تحول‌گرایی حرکت می‌کند.

کرکه‌آبادی با مروری بر سوابق کاری خود در حوزه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تصریح کرد: در مسئولیت‌های پیشین، تلاش شد فاصله حقوق و مزایای شهرداران و کارکنان شهرداری‌ها با سایر دستگاه‌های دولتی کاهش یابد و وضعیت نیروهای قراردادی ساماندهی و یکسان‌سازی شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان، توسعه مدیریت را فراتر از یک حوزه ستادی دانست و گفت: این حوزه پیوند مستقیم با خدمت در صف دارد و فرمانداران و بخشداران، بازوان اجرایی دولت در شهرستان‌ها هستند. وظیفه ما فراهم کردن بستر خدمت برای آنان با نگاه خادم‌محور است تا خروجی نهایی، رضایت مردم باشد.

وی شعار دولت چهاردهم مبنی بر وفاق ملی و شعار استاندار همدان با عنوان «تدبیر، تلاش، توسعه» را جهت‌گیری اصلی مجموعه دانست و تأکید کرد: با همدلی، هم‌افزایی و تمرکز بر سرمایه انسانی، می‌توانیم نظام اداری استان را کارآمدتر سازیم.

لازم به ذکر است کرکه‌آبادی دارای مدرک دکتری مدیریت دولتی و بیش از ده سال سابقه کارشناسی منابع انسانی در وزارت کشور و شرکت عمران و بازآفرینی شهری ایران است.