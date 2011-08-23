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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

سه مدیر جدید استانداری همدان منصوب شدند

سه مدیر جدید استانداری همدان منصوب شدند

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان در احکام جداگانه ای مدیران کل جدید استانداری را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه ای با حضور کرم رضا پیریایی استاندار همدان، مشاور و مدیر کل جدید حوزه استاندار معرفی شد.

در این جلسه که با حضور مدیران ستادی استانداری همدان برگزار شد، استاندار همدان با تقدیر از خدمات سعید عین اللهی، خسرو بیات را به عنوان مشاور و مدیر کل حوزه استاندار معرفی کرد.

همچنین در جلسه دیگری کریم مطهری مؤید معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان در جمع مدیران و پرسنل حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری با تشکر از خدمات و عملکرد محمد ابراهیم الهی تبار در سمت مدیر کل اداری، مالی وی را بعنوان مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری معرفی کرد.

پیش از این خسرو بیات مدیرکلی دفتر آموزش و پژوهش استانداری همدان را عهده دار بود.

همچنین سعید عین الهی نیز به عنوان مدیرکل اداری - مالی استانداری همدان منصوب شد.

کد مطلب 1389670

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