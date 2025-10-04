عملکرد یک ساله مدیریت استان همدان منجر به کاهش ۳۴ درصدی خودکشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه جلسه شورای مدیران استانداری همدان به ریاست حمید ملانوری شمسی و با حضور معاونان استاندار، مدیران کل ستادی و فرمانداران استان برگزار شد.
در این نشست ضمن تقدیر از خدمات بیش از سه دههای سید محمدرضا میرصفدری، عباس کرکهآبادی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان معرفی و منصوب شد.
استاندار همدان در سخنانی با اشاره به دستاوردهای مدیریتی یک سال گذشته، بر ضرورت برنامهمحوری، نوآوری، مردمداری و رویکرد تحولی در مدیریت استان تأکید کرد و گفت: هر مدیر باید روایتگر اقدامات مجموعه خود باشد؛ زیرا هیچکس بهتر از مدیر نمیتواند عملکرد مجموعه را برای افکار عمومی بیان نماید.
وی با مرور عملکرد یک سال اخیر استانداری، رشد ۶۳ درصدی اعتبارات هزینهشده، جذب ۴۷ درصد از کل سرمایهگذاری خارجی تاریخ استان، تعیین تکلیف بیش از پنج هزار پرونده معطل مانده و کاهش ۳۴ درصدی آمار خودکشی منجر به فوت را از نتایج تلاشهای مدیریت استان دانست.
ملانوری، همدلی و انسجام مدیریتی در استان را نمونه واقعی وفاق ملی توصیف کرد و افزود: همراهی روحانیت، دانشگاهیان، بخش خصوصی، دستگاه قضایی و نیروهای مسلح در کنار مجموعه دولت، مسیر توسعه و امید اجتماعی را هموار کرده است.
وی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت نشاط اجتماعی، گفت: اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و عمرانی و حضور میدانی مدیران در میان مردم، سرمایه اعتماد و امید به آینده را تقویت میکند.
در پایان نشست، استاندار همدان ضمن قدردانی از خدمات میرصفدری، حکم انتصاب عباس کرکهآبادی را به وی اهدا کرد.
