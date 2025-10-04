واژگونی خودرو در شهرستان دیر یک کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور شنبه شب در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: ساعت ۱۵ و ۹ دقیقه با اعلام به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو۴۰۵ در میدان شهید سلیمانی آبدان ، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ آبدان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: متاسفانه در این حادثه آقایی ۲۴ ساله به علت شدت صدمات وارده به سر و گردن و اندام های حیاتی و علی رغم تلاش تکنسین های فوریت های پزشکی فوت کرد.

ناظمیان پور تصریح کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.