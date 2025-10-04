  1. استانها
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۱

واژگونی خودرو در شهرستان دیر یک کشته برجای گذاشت

بوشهر- سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر از کشته شدن یک نفر براثر واژگونی خودرو پژو ۴۰۵ در میدان شهید سلیمانی شهر آبدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور شنبه شب در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: ساعت ۱۵ و ۹ دقیقه با اعلام به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو۴۰۵ در میدان شهید سلیمانی آبدان ، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ آبدان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: متاسفانه در این حادثه آقایی ۲۴ ساله به علت شدت صدمات وارده به سر و گردن و اندام های حیاتی و علی رغم تلاش تکنسین های فوریت های پزشکی فوت کرد.

ناظمیان پور تصریح کرد: علت این حادثه توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.

