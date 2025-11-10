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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

خیرین سلامت در ساخت ۱۱ پروژه بهداشت‌ودرمان دیر مشارکت کردند

خیرین سلامت در ساخت ۱۱ پروژه بهداشت‌ودرمان دیر مشارکت کردند

بوشهر- سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: ۱۱ پروژه عمرانی با مشارکت خیرین سلامت در شهرستان دیر احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور صبح دوشنبه در نشست با مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان بوشهر با تقدیر از فعالیت‌های این مجمع در شهرستان دیر اظهار داشت: پویایی و تلاش‌های اعضای مجمع خیرین سلامت در مسئولیت‌پذیری اجتماعی و در جایگاه هدایت نیات خیر همشهریان به حوزه سلامت ارزنده و زمینه ارتقای زیرساخت‌های این حوزه را به دنبال داشته است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر با اشاره به پیشینه خیرین سلامت شهرستان دیر گفت: حدود ۵۲ هزار مترمربع زمین برای ساخت ابنیه‌های بهداشتی و درمانی طی سنوات گذشته در شهرستان دیر توسط شهروندان نیک‌اندیش دیری به حوزه سلامت اهدا شده است.

وی افزود: ۱۱ پروژه عمرانی با مشارکت خیرین سلامت در شهرستان دیر احداث شده است که نشان دهنده همت والای این عزیران و نگاه ویژه آنان به حوزه بهداشت و درمان است.

ناظمیان‌پور یادآور شد: مرکز خدمات جامع سلامت شهدا بردستان، پایگاه سلامت آبدان و بردخون، خانه‌های بهداشت اُلی، جبرانی، بردخون کهنه، کنارترشان و حاجی‌آباد، مرکز تخصصی دیالیز، مرکز تصویربرداری و سی‌تی‌اسکن و درمانگاه تخصصی از جمله پروژه‌هایی است که با مشارکت خیرین سلامت انجام و یا در دست ساخت است.

وی افزود: همکاری مجمع خیرین سلامت نمونه‌ای ارزشمند از هم‌افزایی اجتماعی در مسیر خدمت به مردم بوده و این تعاملات در آینده با قوت بیشتری ادامه یابد.

کد مطلب 6650689

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