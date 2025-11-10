به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیانپور صبح دوشنبه در نشست با مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان بوشهر با تقدیر از فعالیتهای این مجمع در شهرستان دیر اظهار داشت: پویایی و تلاشهای اعضای مجمع خیرین سلامت در مسئولیتپذیری اجتماعی و در جایگاه هدایت نیات خیر همشهریان به حوزه سلامت ارزنده و زمینه ارتقای زیرساختهای این حوزه را به دنبال داشته است.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر با اشاره به پیشینه خیرین سلامت شهرستان دیر گفت: حدود ۵۲ هزار مترمربع زمین برای ساخت ابنیههای بهداشتی و درمانی طی سنوات گذشته در شهرستان دیر توسط شهروندان نیکاندیش دیری به حوزه سلامت اهدا شده است.
وی افزود: ۱۱ پروژه عمرانی با مشارکت خیرین سلامت در شهرستان دیر احداث شده است که نشان دهنده همت والای این عزیران و نگاه ویژه آنان به حوزه بهداشت و درمان است.
ناظمیانپور یادآور شد: مرکز خدمات جامع سلامت شهدا بردستان، پایگاه سلامت آبدان و بردخون، خانههای بهداشت اُلی، جبرانی، بردخون کهنه، کنارترشان و حاجیآباد، مرکز تخصصی دیالیز، مرکز تصویربرداری و سیتیاسکن و درمانگاه تخصصی از جمله پروژههایی است که با مشارکت خیرین سلامت انجام و یا در دست ساخت است.
وی افزود: همکاری مجمع خیرین سلامت نمونهای ارزشمند از همافزایی اجتماعی در مسیر خدمت به مردم بوده و این تعاملات در آینده با قوت بیشتری ادامه یابد.
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