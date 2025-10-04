نمایش «پروایی» در الیگودرز به روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پروایی» با طراحی و کارگردانی مهدی زنگنه، اثری پژوهشی و اجتماعی است که با نگاهی دقیق به بحران‌ها و دغدغه‌های خانواده و نوجوانان، به‌ویژه در شهرستان‌ها، روزهای ۹ و ۱۱ مهرماه روی صحنه رفت.

این اثر با نویسندگی سامی صالحی ثابت برای نوجوانان و خانواده‌ها تولید شده، حاصل تلاش گروهی از هنرجویان آکادمی هنرهای نمایشی الیگودرز است.

در این نمایش، نگین نعمت‌اللهی به‌عنوان بازی‌گردان و مصطفی لون تهیه‌کننده حضور داشتند. بازیگران جوانی چون پریا حفیظی، رضا شیری، مهدیه (ملکا) غلامی، سعید موسوی، سارینا بی‌آبی، زهرا (رضوان) مکی، پرنیان عسگری، روژان کریمی، نازنین سرلک و مهرسا سلطان مرادی نقش‌آفرینی کردند.

فاطمه موسوی منشی صحنه بود و طراحی نور و صدا را آرش زنگنه برعهده داشت. موسیقی نمایش توسط داریوش زنگنه و علی کریم‌خانی اجرا شد. محسن روشنی طراحی دکور، زهرا کارگری گریم، و محسن زند رجبی عکاسی اثر را انجام دادند.

طراحی لباس توسط مهدی زنگنه و فاطمه رجب روشن صورت گرفت و علی نعمت‌اللهی و حسین شهریسوند در بخش اجرایی همکاری داشتند.