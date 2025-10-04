  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۴

بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای برنامه‌های فرهنگی یک ضرورت است

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در برگزاری برنامه‌های فرهنگی گفت: این اقدام علاوه بر ارتقای معنویت، موجب همبستگی اجتماعی در استان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای راهبری اعتکاف استان با اشاره به اهمیت استفاده از فرصت‌های فرهنگی و مذهبی اظهار داشت: این مناسبت‌ها بهترین بستر برای انتقال معارف دینی و تقویت ارزش‌های فرهنگی در جامعه هستند و باید تلاش شود تا این برنامه‌ها با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود.

وی افزود: افزایش حضور مردم و مشارکت خیرین در برگزاری چنین برنامه‌هایی، برکات فراوانی به همراه دارد و این همراهی سبب پویایی، ارتقای کیفیت مراسم و تقویت همبستگی اجتماعی خواهد شد.

ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین و مجموعه‌های اقتصادی

استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش آفرینی خیرین و فعالان اقتصادی در تقویت مناسبت‌های فرهنگی تصریح کرد: باید از ظرفیت خیرین، واحدهای تولیدی و مجموعه‌های اقتصادی استان برای تأمین منابع اعتباری مورد نیاز استفاده کرد و این امر نیازمند هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش برای تأمین اعتبار برنامه‌های فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی از اولویت‌های مهم ستاد اعتکاف استان به شمار می‌رود و استانداری نیز آماده حمایت کامل از این برنامه‌ها است.

قدردانی از ستاد اعتکاف

استاندار کرمانشاه در ادامه از زحمات ستاد اعتکاف و اعضای شورای راهبری این ستاد قدردانی کرد و گفت: برگزاری مراسم فرهنگی و مذهبی علاوه بر ارتقای معنویت، موجب تقویت همبستگی اجتماعی و تحکیم فرهنگ دینی در سطح استان خواهد شد.

