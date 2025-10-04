به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای راهبری اعتکاف استان با اشاره به اهمیت استفاده از فرصتهای فرهنگی و مذهبی اظهار داشت: این مناسبتها بهترین بستر برای انتقال معارف دینی و تقویت ارزشهای فرهنگی در جامعه هستند و باید تلاش شود تا این برنامهها با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود.
وی افزود: افزایش حضور مردم و مشارکت خیرین در برگزاری چنین برنامههایی، برکات فراوانی به همراه دارد و این همراهی سبب پویایی، ارتقای کیفیت مراسم و تقویت همبستگی اجتماعی خواهد شد.
ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین و مجموعههای اقتصادی
استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش آفرینی خیرین و فعالان اقتصادی در تقویت مناسبتهای فرهنگی تصریح کرد: باید از ظرفیت خیرین، واحدهای تولیدی و مجموعههای اقتصادی استان برای تأمین منابع اعتباری مورد نیاز استفاده کرد و این امر نیازمند همافزایی و همکاری همه دستگاهها است.
وی خاطرنشان کرد: تلاش برای تأمین اعتبار برنامههای فرهنگی و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و بخش خصوصی از اولویتهای مهم ستاد اعتکاف استان به شمار میرود و استانداری نیز آماده حمایت کامل از این برنامهها است.
قدردانی از ستاد اعتکاف
استاندار کرمانشاه در ادامه از زحمات ستاد اعتکاف و اعضای شورای راهبری این ستاد قدردانی کرد و گفت: برگزاری مراسم فرهنگی و مذهبی علاوه بر ارتقای معنویت، موجب تقویت همبستگی اجتماعی و تحکیم فرهنگ دینی در سطح استان خواهد شد.
