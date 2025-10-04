به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه جلسه شورای راهبری اعتکاف استان کرمانشاه با حضور حجت الاسلام حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، برگزار شد.

حجت الاسلام غفوری در این جلسه با بیان اهمیت اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف، برنامه‌ای سه‌روزه با ویژگی‌های منحصر به فرد است که می‌تواند تأثیرات عمیق معنوی و تربیتی در فرد ایجاد کند.

به گفته وی، حضور مستمر در مسجد، روزه‌داری، دوری از محرمات و انجام واجبات، این ایام را به فرصتی بی‌نظیر برای تحول روحی و معنوی تبدیل کرده است.

لزوم توجه به نسل جوان در اعتکاف

نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر ضرورت تمرکز بر قشر نوجوان و جوان افزود: آینده جامعه اسلامی در دستان این نسل است و اگر از ابتدای مسیر زندگی با تجربه‌های معنوی مانند اعتکاف همراه شوند، امید به اثرگذاری مثبت آنها در آینده افزایش خواهد یافت.

وی مردمی بودن برگزاری آیین اعتکاف را یک ضرورت دانست و گفت: همانند تجربه‌های موفق در ایام محرم و اربعین، باید با فرهنگ‌سازی و مشارکت مردم در تأمین هزینه‌ها و پذیرایی، زمینه همبستگی معنوی جامعه را فراهم کرد.

قدردانی از همراهی استاندار کرمانشاه

حجت الاسلام غفوری در ادامه با اشاره به حمایت‌های مسئولان استانی تصریح کرد: به فضل الهی مجموعه استان در مسائل معنوی و دینی با جدیت پای کار هستند و در سال گذشته شاهد بودیم که استاندار محترم و مجموعه استانداری با نگاه مومنانه و همت بلند، نقش مؤثری در برگزاری اعتکاف ایفا کردند.

وی در همین راستا از دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه به‌طور ویژه قدردانی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان در پایان با تأکید بر مردمی شدن اعتکاف در کرمانشاه با الگوگیری از محرم و اربعین، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با هماهنگی بیشتر، انتخاب نیروهای توانمند و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد شهری و روستایی، آیین اعتکاف امسال باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود.