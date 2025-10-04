  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰

وقوع ۱۵ حادثه در استان سمنان؛ ۶۸ نفر امداد رسانی شدند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع ۱۵ حادثه طی ۷۲ ساعت گذشته در استان خبر داد و گفت: طی این بازه ۶۸ نفر امداد رسانی شدند.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی تعطیلات پایان هفته امدادگران به ۱۵ حادثه مختلف در استان سمنان رسیدگی کردند، ابراز داشت: این حوادث شامل کوهستان، سیلاب و تصادفات رانندگی و غیره بوده است.

وی با بیان اینکه ۶۸ نفر سطی بازه پنجشنبه و جمعه در استان سمنان امداد رسانی شدند، افزود: برخی از این امداد ها به تخصص و مهارت امدادگران نیز نیازمند بود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه در عملیات کوهستان ۱۲ نفر نجات یافتند، ابراز داشت: این گردشکران با دو خودرو پاترول در گل و لای انتهای منطقه سر گل جنگل ابر شاهرود گرفتار بودند که توسط پایگاه کوهستان ابر امداد رسانی و بین آن ها اقلام غذایی توزیع شد.

درخشان با بیان اینکه ۱۲ نفر دیگر در سیلاب گرفتار شدند، تصریح کرد: امداد رسانی لازم به آن ها انجام و سه نفر سرپایی مورد درمان قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه به چهار حادثه رانندگی مهم نیز طی این بازه امداد رسانی شد، افزود: این حوادث ۱۸ مصدوم برجای گذاشته است.

