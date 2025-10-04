به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی‌فر شامگاه شنبه پس از بازی تیمش با سپاهان تحت عنوان دربی اصفهان، بازی مقابل سپاهان را یکی از سخت‌ترین دیدارهای هفته دانست و اظهار کرد: تیمش در این مسابقه با تمرکز بر ساختار دفاعی، ضدحملات و استفاده از ضربات ایستگاهی پیش رفت.

وی افزود: تیم مقابل مالک توپ و میدان بود اما ذوب‌آهن با دفاع منسجم و تلاش بازیکنان توانست یک امتیاز مهم کسب کند.

به گفته سرمربی تیم ذوب آهن، سبک بازی روز گذشته سبک همیشگی ذوب‌آهن نیست و هر مسابقه فلسفه خاص خود را دارد.

حدادی‌فر با انتقاد از سطح معیارهای فوتبال ایران اظهار کرد:اغلب تیم‌ها بر بازی دفاعی تکیه دارند و جبران عقب‌افتادگی دشوار است.

وی تأکید کرد: این رویکرد به فوتبال کشور آسیب می‌زند، زیرا از رده‌های پایه تا تیم ملی فرصت کافی برای تمرین سبک‌های مالکیتی فراهم نمی‌شود.

سرمربی تیم ذوب آهن با اشاره به تغییرات گسترده در ترکیب ذوب‌آهن، از عملکرد بازیکنان جایگزین تمجید کرد و گفت: این تیم جوان برای رسیدن به هماهنگی کامل نیاز به زمان دارد.

وی جایگاه فعلی سپاهان در جدول را واقعی ندانست و آنها را تیمی با کیفیت فنی و تنوع تاکتیکی دانست که می‌توانند مدعی قهرمانی باشند.

حدادی‌فر همچنین از نحوه داوری مسابقات اخیر انتقاد نکرد اما خواستار اجرای عدالت در زمین شد و تأکید کرد نتیجه باید حاصل تلاش تیم‌ها باشد، نه تصمیمات حاشیه‌ای.