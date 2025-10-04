به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست ویژه استاندار مازندران با ریاست محترم جمهور، ضمن بررسی آخرین وضعیت طرحهای عمرانی و اقتصادی استان، دکتر پزشکیان با ابراز رضایت از روند اقدامات انجامشده در مازندران، بر افزایش سهمبری این استان از بازار کشورهای اوراسیا تأکید و به استاندار مازندران برای رایزنی و مراودات اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک با کشورهای عضو این اتحادیه، اختیار تام اعطا کرد.
مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، با اشاره به این دیدار در نهاد ریاستجمهوری گفت: در این نشست، گزارشی جامع از اقدامات عمرانی، اقتصادی و زیرساختی استان طی یک سال اخیر ارائه شد که با استقبال و رضایت رئیسجمهور همراه بود.
وی افزود: دکتر پزشکیان ضمن تأکید بر تقویت روابط بینالمللی استان، بهویژه با کشورهای حاشیه دریای خزر و اوراسیا، نگاه ویژهای نیز به مسائل اجتماعی و معیشتی مردم داشت.
همچنین ریاست جمهور ضمن تقدیر از استاندار مازندران بابت حضور میدانی در مناطق کم برخوردار بر ضرورت توجه ویژه به اقشار آسیبپذیر و محروم استان تاکید و خواستار تدوین برنامههای حمایتی هدفمند از سوی استاندار مازندران شد.
وی رسیدگی به مشکلات معیشتی، درمانی و اشتغال این گروهها را از اولویتهای مهم دولت چهاردهم دانست و بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی در این مسیر تأکید کرد.
استاندار مازندران با اشاره به برخی محورهای مهم این نشست گفت: تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی، دعوت رسمی از رئیسجمهور برای حضور در مازندران و افتتاح چند طرح بزرگ و بررسی راهکارهای تسریع در روند توسعه استان از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.
مهدی یونسی رستمی در تشریح اقدامات انجامشده در استان طی یک سال گذشته گفت: بهرهبرداری از ۱۱۸۳ طرح عمرانی با اعتبار ۴۹ هزار میلیارد تومان، احیای ۷۸ واحد تولیدی راکد، ساخت ۱۳۰ مدرسه با ۷۰۰ کلاس درس، سرمایهگذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی در صنعت برق، و پهلوگیری ۱۷۰۰ فروند کشتی در بنادر مازندران از جمله دستاوردهای مهم استان بوده است.
وی همچنین از تأمین ۴۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای فاضلاب در ۸ شهر، ارتقای زیرساختهای درمانی، آغاز ساماندهی پسماند و ساخت کارخانههای کمپوست پیشرفته در ۵ نقطه استان خبر داد و افزود: دکتر پزشکیان با توجه به گزارشهای وزرا و اعضای هیئت دولت، از روند مدیریت استان آگاه بود و حمایت خود را از ادامه این مسیر اعلام کرد.
