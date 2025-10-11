محسنی: احیای واحدی صنعتی نیمه فعال در دستور کار استاندار گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا محسنی عصر شنبه در نخستین جشن تاریخ یکی از بزرگترین واحدهای فولادی شمال کشور ضمن انتقال پیام اهتمام ویژه استاندار گیلان برای احیای شرکتهای تولیدی گفت: یکی از اولویتهای اصلی استاندار گیلان، جلوگیری از توقف و احیای فعالیت شرکتهای صنعتی و تولیدی نیمه فعال و راکد در استان و ایجاد اشتغال است.
محسنی به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی اشاره کرد و افزود: این معضل، چالشهای متعددی را برای صنایع ایجاد کرده و تمام تلاش مسئولان استانی، اتخاذ تمهیدات مناسب برای کاهش آسیبهای ناشی از این موضوع است.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد: با پیگیریهای موثر صورت گرفته برای تکمیل هرچه سریعتر پروژه حیاتی راهآهن رشت-آستارا، شاهد رونق بیشتر صنعتی و تجاری و بهره گیری صنایع استان از این ظرفیت مهم باشیم.
اهمیت صنعت در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی
«محمد رضا داوطلب» مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت نقش صنعت در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی پایدار تأکید کرد و گفت: صنعت در کنار بخشهای کشاورزی و گردشگری، نقش اصلی در شکوفایی اقتصادی دارد.
داوطلب با بیان اینکه گیلان ظرفیت عظیمی در بخش نیروی انسانی به عنوان سرمایهای مهم دارد، افزود: وجود جوانان نخبه، تحصیلکرده و متخصص در گیلان، یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت است و امیدواریم با فعالیت و توسعه شرکتهای صنعتی شاهد اشتغال فرزندان این استان در صنایع بومی باشیم تا از مهاجرت جوانان به سایر استانها جلوگیری شود.
وی همچنین با تقدیر از تلاشهای سرمایهگذار جدید، بر اهمیت کار و تولید در سیره نبوی تأکید کرد و آن را عاملی برای مضاعف شدن اهمیت سرمایهگذاری در این عرصه دانست.
فعالان حوزه صنعت سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند
«سرهنگ محسن جعفری» فرمانده سپاه ناحیه فومن نیز در این مراسم، فعالیت کارگران را از مهمترین امور جامعه برشمرد و گفت: فعالان حوزه صنعت و تولید «سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی» و از باارزشترین افراد کشور هستند.
جعفری همچنین پایداری امنیت را پیششرط هرگونه فعالیت اقتصادی موفق دانست و تأکید کرد: خادمان مردم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تا پای جان برای حفظ این امنیت و حمایت از فعالان عرصه تولید ایستادهاند.
در ادامهی مراسم، نامه رضایت و حمایت مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از این مجموعه خطاب به استاندار گیلان که اوایل مهرماه امسال نوشته و ارسال شده است، نیز قرائت شد.
همچنین در این مراسم برنامههای متنوع فرهنگی و هنری اجرا و به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، از دانش آموزان پرسنل شرکت با اهدای هدیه تجلیل شد.
