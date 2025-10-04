  1. استانها
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۳

غیرحضوری شدن مدارس و تأخیر در آغاز فعالیت ادارات ۶ شهرستان خوزستان

اهواز - فعالیت مدارس و دانشگاه‌های نوبت صبح در ۶ شهرستان این استان در روز یکشنبه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آغاز به کار ادارات و دانشگاه‌ها با دو ساعت تأخیر همراه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان در پی افزایش شاخص‌های آلایندگی، تصمیم به اعمال محدودیت‌های موقت در فعالیت‌های آموزشی و اداری در برخی شهرستان‌های استان گرفت.

بر اساس این تصمیم، فعالیت مدارس و دانشگاه‌های نوبت صبح در شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه در روز یکشنبه ۱۳ مهرماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

همچنین ساعت آغاز به کار ادارات و دانشگاه‌های این شش شهرستان با دو ساعت تأخیر، یعنی از ساعت ۹ صبح، خواهد بود.

این تصمیم با هدف حفظ سلامت عمومی و کاهش اثرات آلودگی هوا اتخاذ شده و از شهروندان خواسته شده است ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

