غیرحضوری شدن مدارس و تأخیر در آغاز فعالیت ادارات ۶ شهرستان خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان در پی افزایش شاخص‌های آلایندگی، تصمیم به اعمال محدودیت‌های موقت در فعالیت‌های آموزشی و اداری در برخی شهرستان‌های استان گرفت.

بر اساس این تصمیم، فعالیت مدارس و دانشگاه‌های نوبت صبح در شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه در روز یکشنبه ۱۳ مهرماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

همچنین ساعت آغاز به کار ادارات و دانشگاه‌های این شش شهرستان با دو ساعت تأخیر، یعنی از ساعت ۹ صبح، خواهد بود.

این تصمیم با هدف حفظ سلامت عمومی و کاهش اثرات آلودگی هوا اتخاذ شده و از شهروندان خواسته شده است ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.