مدارس نوبت ظهر در ۶ شهرستان خوزستان غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان اعلام کرد: با توجه به شدت آلودگی ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار گسترده دود در مناطق غربی استان، تصمیم بر آن شد که فعالیت آموزشی مدارس نوبت ظهر در روز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستانهای اهواز، باوی، کارون، حمیدیه، دشتآزادگان و هویزه بهصورت غیرحضوری انجام شود.
این تصمیم در راستای حفظ سلامت دانشآموزان و کادر آموزشی اتخاذ شده و شامل تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت ظهر خواهد بود.
کارگروه اضطرار آلودگی هوا از شهروندان خواسته است ضمن رعایت توصیههای بهداشتی، از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و اخبار رسمی را از طریق رسانههای معتبر پیگیری کنند.
مدارس نوبت صبح این شهرستانها نیز امروز تعطیل بودند.
