کارگران فصلی در پارک های جیرفت زجر می کشند؛ وعده راه اندازی گرمخانه

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- زینب موحدی نیا: شهرستان جیرفت واقع در جنوب کرمان به دلیل دارا بودن پتانسیل کشاورزی و پروژه‌ های عمرانی فصلی، هر ساله در فصول خاصی از سال به ویژه پاییز و اوایل زمستان میزبان موجی از کارگران فصلی مهاجر از استان‌ های مختلف کشور از جمله استان‌ های جنوبی‌ می‌ باشد.

این جمعیت کارگری که نقش مهمی در چرخاندن چرخ‌ های اقتصادی کوتاه‌ مدت منطقه ایفا می‌کنند، معمولاً فاقد سرپناه مناسب در طول دوره اقامت خود هستند و وضعیت اسکان این افراد به ویژه در زمان اوج مراجعه، همواره یکی از معضلات اجتماعی و بهداشتی شهرستان محسوب شده است.

در پی افزایش نگرانی‌ ها پیرامون سرنوشت این کارگران پس از پایان ساعت کاری، خبرنگار مهر در گزارشی به بررسی موضع‌گیری مسئولان محلی پرداخته است.

کارگرانی که در پارک ها زجر می کشند

طرح ایجاد گرمخانه برای اسکان موقت کارگران فصلی نه یک ایده جدید، بلکه مصوبه‌ ای است که اجرای آن به دلیل موانع زیرساختی به تعویق افتاده است.

تأخیر در تجهیز و راه‌اندازی این مرکز سبب شده است که کارگران همچنان مجبور باشند شب‌ های سرد را در فضای باز به ویژه در پارک ساحلی سپری کنند که این امر نه تنها کرامت انسانی آنها را زیر سؤال می‌برد، بلکه مشکلات امنیتی و بهداشتی مضاعفی را نیز به همراه دارد.

محمد سنایی، از کارگران مهمان در جیرفت در گفتگو با مهر می گوید: من چندین ساله در فصل پاییز برای کار به جیرفت می آیم و حدود یه ماه در این شهر می مانم، اما شب تو پارک با گرما و سرما به سر می برم.

وی می افزاید: من به خاطر زن و بچه هایم در حالی مجبورم این همه سختی را تحمل کنم که سه سال قبل مسئولان جیرفت قول دادند این وضعیت ساماندهی شود.

یکی دیگر از کارگران فصلی به نام خدا آفرین رئیسی نیز می گوید: هر سال از بوشهر به جیرفت می آیم و گاهی شب ها را با گریه در این پارک به صبح می رسانم، چرا که سختی های زیادی متحمل می شوم.

زارعی، دیگر کارگر فصلی با قدی خمیده و دستانی پینه بسته می گوید: چند شب روی زمین داخل پارک ساحلی خوابیده ام و کمرم زخم شده است که اگر گرم خانه راه اندازی شود دعای خیر همه ما کارگران بدرقه راهتان هست.

محمدی، یکی دیگر از کارگران فصلی که دارای شش فرزند است می گوید: من چند هفته است که به جیرفت آمده ام و به دلیل اقامت در پارک نتوانسته ام حمام بروم.

وعده راه اندازی گرمخانه تا پایان هفته جاری

وضعیت اقامت کارگران فصلی که هر ساله در فصل پاییز از سایر استان‌ ها و شهرهای جنوب برای کار به جیرفت مراجعه می‌کنند، در حالی بسیار نامناسب است که سرپرست شهرداری جیرفت در گفتگو با مهر از راه‌اندازی یک گرم‌ خانه برای ساماندهی آنان خبر می دهد.

مهدی احمدی زاده، می گوید: راه‌ اندازی گرمخانه از مصوبات شورای کارگری بوده و ساختمان فیزیکی آن دو سال است که ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه این کارگران شب‌ ها را در پارک ساحلی جیرفت به سر می‌برند، می افزاید: ساماندهی کارگران یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان شهرستان است.

وی تصریح می کند: ساختمان گرمخانه جیرفت که زیرساخت اولیه اسکان در آن فراهم شده است، متأسفانه تاکنون به دلیل قصور در تأمین امکانات حیاتی بلا استفاده باقی مانده است.

احمدی زاده، بر عزم جدی شهرداری جیرفت برای رفع این معضل تأکید می کند و می گوید: برنامه زمان‌ بندی مشخصی برای تکمیل پروژه گرمخانه جیرفت ارائه شده است و با قول‌ هایی که از طرف شهرداری و شورا داده شده، تجهیزات داخلی آن همچون آشپزخانه و سرویس حمام در هفته جاری تحویل خواهد شد.

وی می افزاید: این تجهیزات شامل مواردی از جمله آشپزخانه مرکزی است که با هدف تأمین وعده‌ های غذایی اولیه، امکان پخت و پز را برای ساکنین آن فراهم می آورد.

احمدی زاده، تصریح می کند: همچنین در گرمخانه جیرفت سرویس‌ های بهداشتی کامل شامل تعداد کافی دوش حمام و توالت برای حفظ حداقل استانداردهای بهداشتی مناسب راه اندازی خواهد شد.

وی می گوید: این موضوع در اولویت کاری ما قرار گرفته و تلاش می‌کنیم در کمترین زمان ممکن با تخصیص بودجه های اضطراری و پیگیری های مستقیم مجموعه گرمخانه با تجهیزات کامل به بهره‌برداری برسد تا شاهد ساماندهی کامل کارگران فصلی در شهرستان جیرفت باشیم.

ضرورت حفظ کرامت انسانی کارگران

در همین حال معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان جیرفت نیز در گفتگو با مهر می گوید: هر سال شاهد مراجعه کارگران فصلی در شهرستان جیرفت هستیم که ساماندهی آنها ضروری است.

علی سالاری پاک، می افزاید: دو سال است که ساختمان گرم خانه جیرفت راه اندازی شده و نیاز به تجهیز دارد که مقرر شده تمامی تجهیزات لازم توسط شهرداری تامین و راه اندازی شود.

وی ادامه می دهد: وسایل سرمایشی و تجهیزات این گرمخانه کامل می شود، چرا که ما معتقدیم هر کاری برای کارگران زحمت کش انجام دهیم کم است.

وی با بیان اینکه با پیگیری های به عمل آمده هفته جاری گرم خانه با تجهیزات کامل تحویل می شود تصریح می کند: حفظ کرامت انسانی کارگران مهم و ضروری است و هر نهادی در این زمینه کوتاهی کند قطعا بخشیده نخواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان جیرفت با اشاره به اینکه تا برطرف شدن مشکلات کارگران کنار آنها هستیم می گوید: هدف نهایی این طرح نه تنها فراهم کردن سرپناهی گرم در شب، بلکه ساماندهی کل ساختار مدیریت این نیروی کار فصلی است.

امید است که قول سرپرست شهرداری جیرفت مبنی بر تحویل تجهیزات گرمخانه این شهر تاپایان هفته جاری به معنای آغاز عملیات اجرایی نصب و تست نهایی آنها تا پایان ماه جاری باشد.

در این صورت است که سرمای زمستان پیش رو، کارگران فصلی را در پارک‌های جیرفت غافلگیر نخواهد کرد.