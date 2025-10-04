به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی شنبه شب پس از تساوی تیمش مقابل تراکتور تبریز در نشست خبری پایان بازی حاضر شد و به تحلیل عملکرد تیمش پرداخت.

گل‌محمدی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به کیفیت بالای بازی اظهار کرد: در مجموع بازی دیدنی و زیبایی را شاهد بودیم. هدف اصلی ما کسب سه امتیاز بود و بازیکنان با انگیزه بالا وارد میدان شدند. موقعیت‌های خوبی داشتیم اما متأسفانه قدر آن‌ها را ندانستیم.

وی با انتقاد از فرصت‌سوزی‌های تیمش افزود: در چنین بازی‌هایی معمولاً بیش از سه یا چهار موقعیت گل‌زنی نصیب تیم نمی‌شود. باید فرصت‌طلب‌تر می‌بودیم. از نظر کیفیت بازی، عملکرد بچه‌ها رضایت‌بخش بود اما نتیجه نهایی ناامیدکننده است.

سرمربی فولاد با اشاره به فشار تیمش بر حریف گفت: تراکتور تنها در دقایق پایانی صاحب یک موقعیت جدی شد. در جریان بازی و ضربات ایستگاهی، موقعیت خاصی به حریف ندادیم. با این حال، تیم خوشحال میدان تراکتور بود که یک امتیاز کسب کرد.

گل‌محمدی همچنین از هواداران فولاد تقدیر کرد و گفت: باید از هواداران‌مان تشکر ویژه‌ای داشته باشم. با وجود زمان دیرهنگام بازی، استقبال بسیار خوبی داشتند و در طول ۱۰۰ دقیقه بازی، تیم را بی‌وقفه تشویق کردند. دست تک‌تک‌شان را می‌بوسم.

در بخش دیگری از نشست، گل‌محمدی به انتقاداتی درباره وقت‌کشی تیمش واکنش نشان داد و تصریح کرد: در هر تیمی که بودم، هرگز به بازیکنان نگفته‌ام وقت تلف کنند. تأخیر در شروع بازی تحت فشار طبیعی است اما عمدی نبوده. مصدومیت حامد هم در دقایق ابتدایی بازی رخ داد.

وی همچنین به زیرساخت‌های ورزشگاه فولاد اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد به خاطر نقص‌های جزئی جلوی حضور هواداران گرفته شود، باید بسیاری از بازی‌های پایتخت نیز بدون تماشاگر برگزار شود. ورزشگاه فولاد از نظر امکانات و نظم، شرایط بسیار خوبی دارد.

گل‌محمدی در پایان با ابراز ناراحتی از نتیجه بازی گفت: بچه‌ها بازی پرفشاری انجام دادند و می‌توانستند پیروز میدان باشند. اما قدر موقعیت‌ها را ندانستیم. امیدوارم در بازی‌های آینده این ضعف را جبران کنیم.