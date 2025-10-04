ساسان انصاری: فولاد مستحق پیروزی بود؛ از نتیجه مساوی رضایت نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان انصاری شنبه شب پس از دیدار برابر تراکتور تبریز در جمع خبرنگاران حاضر شد و از عملکرد تیمش ابراز رضایت کرد، اما نتیجه نهایی را ناعادلانه دانست.

انصاری در ابتدای صحبت‌های خود گفت: بازی بسیار باکیفیتی بود و سرعت بالای آن نشان‌دهنده آمادگی هر دو تیم بود. تراکتور تیم بزرگی است و احترام زیادی برای آن قائلم، اما امروز ما ادامه روند خوب‌مان را با یک نمایش فوق‌العاده تثبیت کردیم.

وی با اشاره به برتری فولاد در مالکیت و خلق موقعیت افزود: از نظر مالکیت توپ و تعداد موقعیت‌ها، تیم ما عملکرد بسیار خوبی داشت. یکی دو موقعیت به تراکتور دادیم، اما کنترل بازی بیشتر در اختیار ما بود. به نظرم حق‌مان برد بود و از نتیجه مساوی اصلاً راضی نیستیم.

کاپیتان فولاد همچنین از عملکرد کادر فنی تیمش تمجید کرد و گفت: کادر فنی ما با آنالیز دقیق، تاکتیکی اتخاذ کردند که تراکتور را کاملاً تحت تأثیر قرار داد. این نشان‌دهنده آمادگی و هماهنگی بالای تیم ماست.

وی در ادامه با اشاره به ضعف در ضربات نهایی اظهار داشت: در فاز نهایی کمی بی‌دقت بودیم و همین باعث شد تعداد گل‌های‌مان در فصل جاری پایین باشد. با این حال، مهم این است که تیم ما در چند بازی اخیر موقعیت‌های زیادی خلق کرده و این نشان‌دهنده روند مثبت تیم است.

انصاری در پایان از تلاش بازیکنان خط حمله تیمش تقدیر کرد و گفت: بچه‌های خط جلو واقعاً زحمت کشیدند و جزو بهترین‌ها هستند. امیدوارم در بازی‌های آینده با تمرکز بیشتر در ضربات نهایی، نتیجه‌ای درخور تلاش تیم کسب کنیم.