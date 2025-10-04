  1. استانها
ساسان انصاری: فولاد مستحق پیروزی بود؛ از نتیجه مساوی رضایت نداریم

اهواز - کاپیتان تیم فوتبال فولاد خوزستان پس از تساوی برابر تراکتور تبریز در جمع خبرنگاران با اشاره به کیفیت بالای بازی و عملکرد تیمش، تأکید کرد که فولاد شایسته کسب سه امتیاز بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان انصاری شنبه شب پس از دیدار برابر تراکتور تبریز در جمع خبرنگاران حاضر شد و از عملکرد تیمش ابراز رضایت کرد، اما نتیجه نهایی را ناعادلانه دانست.

انصاری در ابتدای صحبت‌های خود گفت: بازی بسیار باکیفیتی بود و سرعت بالای آن نشان‌دهنده آمادگی هر دو تیم بود. تراکتور تیم بزرگی است و احترام زیادی برای آن قائلم، اما امروز ما ادامه روند خوب‌مان را با یک نمایش فوق‌العاده تثبیت کردیم.

وی با اشاره به برتری فولاد در مالکیت و خلق موقعیت افزود: از نظر مالکیت توپ و تعداد موقعیت‌ها، تیم ما عملکرد بسیار خوبی داشت. یکی دو موقعیت به تراکتور دادیم، اما کنترل بازی بیشتر در اختیار ما بود. به نظرم حق‌مان برد بود و از نتیجه مساوی اصلاً راضی نیستیم.

کاپیتان فولاد همچنین از عملکرد کادر فنی تیمش تمجید کرد و گفت: کادر فنی ما با آنالیز دقیق، تاکتیکی اتخاذ کردند که تراکتور را کاملاً تحت تأثیر قرار داد. این نشان‌دهنده آمادگی و هماهنگی بالای تیم ماست.

وی در ادامه با اشاره به ضعف در ضربات نهایی اظهار داشت: در فاز نهایی کمی بی‌دقت بودیم و همین باعث شد تعداد گل‌های‌مان در فصل جاری پایین باشد. با این حال، مهم این است که تیم ما در چند بازی اخیر موقعیت‌های زیادی خلق کرده و این نشان‌دهنده روند مثبت تیم است.

انصاری در پایان از تلاش بازیکنان خط حمله تیمش تقدیر کرد و گفت: بچه‌های خط جلو واقعاً زحمت کشیدند و جزو بهترین‌ها هستند. امیدوارم در بازی‌های آینده با تمرکز بیشتر در ضربات نهایی، نتیجه‌ای درخور تلاش تیم کسب کنیم.

