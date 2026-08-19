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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

پیگیری اردوی آزادکاران در مازندران؛ شاگردان درستکار به خط شدند

پیگیری اردوی آزادکاران در مازندران؛ شاگردان درستکار به خط شدند

اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های پیش رو از 30 مردادماه در مازندران پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان روزهای ۳۰ مردادماه لغایت ۸ شهریور ماه به میزبانی استان مازندران برگزار می شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

٥٧کیلوگرم: میلاد والی زاده (مازندران) علی مومنی (مازندران) علی یحیی پور(مازندران)

٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ابراهیم خواری (مازندران) علی اصغر سلطانی(مازندران)

٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) عباس ابراهیم زاده (مازندران)

٧٠ کیلوگرم: ابراهیم الهی (مازندران) مرتضی حاج ملا محمدی(البرز)

٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی (مازندران) یونس امامی (تهران) علی کرمپور (تهران)

٧٩ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران) مهدی یوسفی (تهران)

٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) رضا افشار (مازندران)

٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور (مازندران) محمدمبین عظیمی (کردستان)

٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) امیرعلی آذرپیرا (تهران) مهدی حاجیلویان(همدان)

١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) محمدرضا لطفی (مازندران)

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: مهدی تقوی _ فرید دژم خوی _ فرشید قبادی

مربی فرنگی: داود گیل نیرنگ

بدنساز: آقاعلی قاسم نیا

مربیان تیم امید: سعید احمدی_ مصطفی قیاسی

ماساژور: سجاد امیری

آنالیزور: سعید ابراهیمی

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی

سرپرست: محمدجواد یزدانی نیا

کد مطلب 6921124
سیده فرزانه شریفی

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