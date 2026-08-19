پیگیری اردوی آزادکاران در مازندران؛ شاگردان درستکار به خط شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان روزهای ۳۰ مردادماه لغایت ۸ شهریور ماه به میزبانی استان مازندران برگزار می شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

٥٧کیلوگرم: میلاد والی زاده (مازندران) علی مومنی (مازندران) علی یحیی پور(مازندران)

٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ابراهیم خواری (مازندران) علی اصغر سلطانی(مازندران)

٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) عباس ابراهیم زاده (مازندران)

٧٠ کیلوگرم: ابراهیم الهی (مازندران) مرتضی حاج ملا محمدی(البرز)

٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی (مازندران) یونس امامی (تهران) علی کرمپور (تهران)

٧٩ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران) مهدی یوسفی (تهران)

٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) رضا افشار (مازندران)

٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور (مازندران) محمدمبین عظیمی (کردستان)

٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) امیرعلی آذرپیرا (تهران) مهدی حاجیلویان(همدان)

١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) محمدرضا لطفی (مازندران)

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: مهدی تقوی _ فرید دژم خوی _ فرشید قبادی

مربی فرنگی: داود گیل نیرنگ

بدنساز: آقاعلی قاسم نیا

مربیان تیم امید: سعید احمدی_ مصطفی قیاسی

ماساژور: سجاد امیری

آنالیزور: سعید ابراهیمی

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی

سرپرست: محمدجواد یزدانی نیا