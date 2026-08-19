پیگیری اردوی آزادکاران در مازندران؛ شاگردان درستکار به خط شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان روزهای ۳۰ مردادماه لغایت ۸ شهریور ماه به میزبانی استان مازندران برگزار می شود.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
٥٧کیلوگرم: میلاد والی زاده (مازندران) علی مومنی (مازندران) علی یحیی پور(مازندران)
٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ابراهیم خواری (مازندران) علی اصغر سلطانی(مازندران)
٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) عباس ابراهیم زاده (مازندران)
٧٠ کیلوگرم: ابراهیم الهی (مازندران) مرتضی حاج ملا محمدی(البرز)
٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی (مازندران) یونس امامی (تهران) علی کرمپور (تهران)
٧٩ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران) مهدی یوسفی (تهران)
٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) رضا افشار (مازندران)
٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور (مازندران) محمدمبین عظیمی (کردستان)
٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) امیرعلی آذرپیرا (تهران) مهدی حاجیلویان(همدان)
١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) محمدرضا لطفی (مازندران)
سرمربی: پژمان درستکار
مربیان: مهدی تقوی _ فرید دژم خوی _ فرشید قبادی
مربی فرنگی: داود گیل نیرنگ
بدنساز: آقاعلی قاسم نیا
مربیان تیم امید: سعید احمدی_ مصطفی قیاسی
ماساژور: سجاد امیری
آنالیزور: سعید ابراهیمی
ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی
سرپرست: محمدجواد یزدانی نیا
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