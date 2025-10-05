جزییات برگزاری نشست «انجمن موسیقی تئاتر» در تئاتر شهر با حضور مدیران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، تازه‌ترین نشست تخصصی رسانه‌ای انجمن موسیقی تئاتر ایران با محوریت «ارزیابی، تحلیل و چشم‌انداز» فعالیت‌های این مجموعه صنفی ساعت ۱۵ روز چهارشنبه شانزدهم مهر با حضور رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرام گیل آبادی رئیس هیئت مدیره کانون کارگردانان تئاتر ایران و تعدادی دیگر از هنرمندان و علاقه مندان عرصه تئاتر در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

سعید ذهنی آهنگساز، مدرس موسیقی و رئیس هیئت مدیره انجمن موسیقی ایران و شروین عباسی دبیر اجرایی انجمن موسیقی ایران از جمله هنرمندانی هستند که در این نشست سخنرانی می کنند.

انجمن موسیقی خانه تئاتر یکی از انجمن‌های وابسته و زیر مجموعه مؤسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر به شمار می‌آید که طی سال های گذشته با هدف پیگیری فعالیت های حرفه ای و صنفی هنرمندان این عرصه ، فعالیت خود را آغاز کرده است.