راحمی: آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در کاشان به فرهنگ تبدیل شده است

علی راحمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زندانیان زیادی با جرائم غیرعمد در زندان وجود دارند که برای آزادسازی آنها می تواند کمک زیادی به خانواده های آنها باشد.

وی ابراز کرد: در این بین خیرین و خانواده ها به شکل های مختلف با نیت های مختلف کمک به آزادی زندانیان غیر عمد می کنند.

رئیس ستاد دیه کاشان تصریح کرد: خانواده سهیلی با اهدا مبلغ قابل توجهی هزینه برگزاری مراسم یادبود زنده‌یادحاجیه خانم توران سهیلی مانده بدهی سه نفر از زندانیان جرایم غیرعمد مالی را پرداخته شد.

وی با بیان اینکه با اختصاص این مبالغ مددجویان جرائم غیرعمد در شهرستان کاشان از زندان آزاد و به کانون گرم خانواده باز گرداننده شدند، افزود: خوشبختانه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به یک فرهنگ در منطقه کاشان تبدیل شده است.

راحمی خاطرنشان کرد: در دیگر اقدام زهره دادور با اهدا مبلغ قابل توجهی هزینه مراسم یادبود زنده یاد حاجیه خانم عصار کاشانی و مرحوم حاج رضا دادور و حاج عباس دادور و زنده یادحاج احمد علی عابد مانده بدهی یک زندانی جرایم غیر عمد را پرداختند.

وی با بیان اینکه با اختصاص این مبلغ از سوی این خیر مددجو از زندان آزاد و به کانون گرم خانواده باز گرداننده شد، گفت: در اقدامی خیرخواهانه بهزاد اسماعیل‌زاده از خیران کاشانی نیز با اختصاص مبلغی زمینه آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرد.