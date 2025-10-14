راحمی: جوان کاشانی ۱۰ محکوم زندانی جرایم غیرعمد را آزاد کرد

علی راحمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدام خداپسندانه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در کاشان اظهار کرد: با راه اندازی پویش‌های مردمی خوشبختانه اقدامات مؤثری برای آزادی این زندانیان انجام شده است.

وی ابراز کرد: در اقدامی بزرگوارانه احمدرضا فتاح، مدیر جوان ۲۶ ساله یک مرکز طبخ غذا در کاشان مبلغ سه میلیارد ریال برای پرداخت بدهی زندانیان جرایم غیرعمد مالی کاشان اختصاص داد.

رئیس ستاد دیه کاشان تصریح کرد: با این اقدام خیرخواهانه ۱۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل آزاد و به کانون گرم خانواده‌های خود برگشتند.

وی خاطرنشان کرد: اینچنین اقدامات انسان‌دوستانه باعث ترویج فرهنگ عفو و بخشش و همچنین باعث رضایت خداوند متعال می‌شود.