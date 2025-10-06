سبزیخانی: توانمندسازی ایران با تکیه بر اقتصاد مقاومتی ممکن است

شهرام سبزی‌خانی، جوان نخبه و فعال اقتصادی شهرستان بیجار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی، مسیری استراتژیک برای اقتدار ملی است و بدون تقویت تولید داخلی و حمایت جدی از کارآفرینان، دستیابی به ایران قوی صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند.

وی افزود: قدرت ایران در دنیای رقابت‌های جهانی تنها از مسیر سرمایه‌گذاری بر دانش، نوآوری و توانمندسازی نیروی انسانی داخلی حاصل می‌شود و وابستگی به خارج، مانعی جدی در مسیر پیشرفت کشور است.

سبزی‌خانی تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی زمانی معنا می‌یابد که سیاست‌گذاران به‌جای اکتفا به سخنرانی، منابع مالی، قوانین حمایتی و زیرساخت‌های لازم را در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار دهند تا آنان بتوانند در میدان عمل، آینده کشور را بسازند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایران قوی، ایرانی است که در کارخانه‌ها، مزارع، دانشگاه‌ها و استارت‌آپ‌هایش به خود متکی باشد و مسیر پیشرفت را با دستان توانمند فرزندان خود رقم بزند.