رجبی: منتخبان استعدادیابی تیراندازی مازندران مشخص شدند

ساری - دبیر هیئت تیراندازی مازندران از معرفی نفرات برتر مرحله استعدادیابی استان در دو رشته تفنگ و تپانچه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی رجبی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره مرحله استعدادیابی استان، گفت: پس از برگزاری سه دوره رقابت‌ انتخابی در شهرهای ساری، بابل و سمنان، نفرات برتر در دو بخش دختران و پسران انتخاب و برای حضور در رقابت‌های ملی معرفی شدند.

رجبی که همزمان هدایت فنی تیم‌های استعدادیابی را نیز بر عهده دارد، با اشاره به ترکیب تیم دختران رشته تفنگ اظهار داشت: فرانه فلاحی از ساری، پرنیا پهلوان و پریسا پناهیان از بابل پس از رقابتی نزدیک به مرحله ملی راه یافتند.

وی افزود: در رشته تپانچه دختران نیز ثنا بابایی از بابل، فاطمه‌زهرا (ثنا) متقی از آمل و ثنا رضایی از قائم‌شهر، اعضای منتخب تیم مازندران هستند.

رجبی با بیان اینکه حضور ورزشکاران نخبه در قالب تیم انفرادی نیز مورد حمایت است، گفت: آسنا جعفری از قائم‌شهر، به عنوان تیرانداز خردسال نخبه به صورت انفرادی در رقابت‌های کشوری شرکت خواهد کرد.

وی در ادامه به ترکیب تیم پسران اشاره کرد و افزود: در بخش تفنگ، مهبد هادیان، کارن سلیمانی و علی اکبری از ساری نفرات برگزیده هستند و محمد فلاح نیز از ساری، در رده خردسالان به صورت انفرادی حضور خواهد یافت.

دبیر هیئت تیراندازی مازندران درخصوص تیم تپانچه پسران اظهار کرد: امیرپاشا تورتیز از فریدونکنار و محمدپارسا شیخی از ساری به ترکیب تیم استان اضافه شدند و انتخاب سومین ورزشکار از میان چند گزینه در دست بررسی است.

رجبی در پایان خاطرنشان کرد: روند استعدادیابی در استان متوقف نخواهد شد و هر ورزشکار توانمندی که از سوی هیأت‌های شهرستانی معرفی شود، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. درهای تیم استعدادیابی استان همچنان به روی مستعدین باز است.

